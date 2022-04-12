بلدية الظفرة تستعرض المشاريع التنموية في مدينة زايد وليوا

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استعرضت بلدية منطقة الظفرة أهم الإنجازات التي تحققت خلال الثلاث سنوات الماضية وشملت 7 مشاريع لتطوير وتحسين البنية التحتية منها 4 مشاريع في مجال البنية التحتية لأحواض جديدة. كما تم تنفيذ مشروعين لتطوير الطرق وهو مشروع الطريق الواصل ما بين دوار مزيرعة ومحضر بوصدين وطريق تل مرعب الجديد. وتم أيضاً عرض إنشاء مشروع خاص لتلبية متطلبات المواطنين لتوفير المواقف ومشروع استراتيجي خاص بتسمية الطرقات، وترقيم المباني وهو مشروع العنونة، بالإضافة إلى عرض مشروع الحدائق المصغرة، والتي تعتبر من المشاريع الهامة التي تهدف لإسعاد المجتمع وتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وقد تم إنجاز 10 حدائق في مدينه زايد و7 في مدينه ليوا، وجاري العمل على مجموعة حدائق أخرى في مناطق متفرقة.

جاء ذلك خلال الملتقى الافتراضي الأول الذي نظمته البلدية للعام 2022 مع السكان في مدينة زايد ومدينة ليوا، على أن تتواصل الملتقيات في باقي المدن خلال الفترة القادمة. ويهدف الملتقى إلى التواصل مع السكان وإطلاعهم على مستجدات المشاريع والخدمات التي تمت في منطقة الظفرة والاستماع إلى ملاحظاتهم ومتطلباتهم. وتهتم البلدية برفع نسبة رضا وإسعاد المجتمع، من خلال دعم المشاركة المجتمعية والعمل على تحسين وتطوير الخدمات، والإطلاع على متطلبات المجتمع المحلي والعمل على حل قضايا السكان، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل.

وتم خلال اللقاء عرض فيديو يبين الإنجازات التي حققتها البلدية خلال العام 2021 كما تم عرض رقم الواتس اب 0561996993 للرد على الاستفسارات. ووجد الملتقى إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من السكان الذين أشادوا بدور البلدية والخدمات التي تقدمها لتحقيق سعادة ورضا المجتمع.

وكشفت البلدية عن استبدال ما يقارب 1300 من أعمدة وكشافات الإنارة من شبكات المتهالكة بالطرق الداخلية في مدينة زايد و700 من الأعمدة وكشافات الإنارة في مدينة ليوا وذلك في إطار حرص البلدية لترشيد استهلاك الطاقة عن طريق توفير إنارة صديقة للبيئة مثل ال LED.

كما تم تعريف السكان بمركز التواجد البلدي وأهدافه لتحقيق لرضا المجتمع والإشراف على أعمال إسعاد المتعاملين، والتأكد من تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة، ودوره في خدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم. والتعريف بمشروع البوابات الإلكترونية على مستوى منطقة الظفرة، واستخدام الابتكار وأفضل المعايير والمواصفات والآلية المتبعة في اعتماد وتنفيذ المشاريع من قبل بلدية منطقة الظفرة.