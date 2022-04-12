"تكافل الصحفيين" يعفي أعضاءه من أقساط القروض المستحقة عن السنوات الـ 3 الماضية
"تكافل الصحفيين" يعفي أعضاءه من أقساط القروض المستحقة عن السنوات الـ 3 الماضية
12 ابريل 2022 14:46
قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء جمعية الصحفيين إعفاء أعضائه الحاصلين على قروض مالية من سداد باقي الأقساط المستحقة على المقترضين خلال السنوات الثلاث الماضية في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المستحقين للإعفاء الذين تم تحديدهم وفق معايير عادلة لمن هم من أصحاب الرواتب دون الــ 35 ألف درهم للأعضاء العاملين و15 ألف درهم للأعضاء المنتسبين من المكرمة التي تبرعت بها فاعلة خير من إمارة الشارقة.
وقالت إدارة الصندوق في بيان صدر بهذا الشأن إن المستفيدين من هذا الإعفاء هم الأعضاء المقترضون من الصندوق خلال السنوات من 2019 حتى 2021 و الملتزمون بسداد الأقساط الشهرية بشكل منتظم الأمر الذي يشكل دعمًا للإدارة في تسيير الأمور بما يحقق استفادة أكبر عدد من الأعضاء أصحاب الاحتياجات ذات الأولوية في تمكين احتياجاتهم.
وذكرت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي، أن عدد الأعضاء المواطنين الذين شملتهم المكرمة بلغ 18 بإجمالي نحو 167 ألف درهم في حين بلغ عدد الأعضاء المنتسبين الذين استفادوا من المكرمة 24 بإجمالي بلغ 133 ألف درهم، منهم 21 عضواً من المقترضين خلال 2019 و إثنا عشر عضواً خلال عام 2020 وتسعة من الأعضاء الحاصلين على قروض 2021.
وأكدت أن الصندوق لا يدخر جهدا في دعم أعضائه بكل الطرق والوسائل من خلال الحرص على ديمومة منح القروض شهرياً للزملاء أعضاء الصندوق والذين تنطبق عليهم الشروط طبقا للنظام الأساسي وفق ما تسمح به موارد الصندوق.
وثمنت المعيني موقف الزملاء الذين يساهمون في تحقيق أهداف وبرامج الصندوق من خلال التزامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم والتي تؤدي لسرعة دوران عجلة منح القروض لزملاء آخرين وعبرت عن شكرها لهم.