الإمارات الثانية عالمياً والأولى إقليمياً في خدمات البريد العاجل الدولي

دبي (الاتحاد)

حازت دولة الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الثانية عالمياً والأولى إقليمياً عن فئة الأداء المتميز في خدمات البريد العاجل الدولي لعام 2021، حيث تم اختيارها من بين الدول الـ 192 الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، والذي عُقد في مدينة برن السويسرية.

وأعلنت «مجموعة بريد الإمارات» عن تحقيق هذا الإنجاز الهام، من خلال التقرير الذي أصدره الاتحاد البريدي العالمي، المنظمة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل المنتدى الرئيسي للتعاون بين أهم ممثلي القطاع البريدي. كما حققت دولة الإمارات المرتبة الثانية عن فئة أفضل أداء لخدمات البريد العاجل الدولي، حيث تلت السلفادور التي حققت المرتبة الأولى، وتفوقت على كل من فيتنام وأوكرانيا وقطر التي حققت المراكز الخمسة الأولى.

وجاء هذا الإنجاز بعد تقييمٍ شمل دولة الإمارات والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد، وتضمن 16 مؤشرٍ من مؤشرات الأداء الأساسية، بما فيها نسبة الالتزام بمواعيد التوصيل، ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد الإرسال، وجودة استجابة خدمة المتعاملين، ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد التصدير، ومؤشر أداء الالتزام بمواعيد النقل، وغيرها.

وتقديراً لجهود الدولة المتواصلة لتعزيز الابتكار في العمليات البريدية، وتلبية أعلى المعايير الدولية في التميز والجودة، نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً عن فئة خدمة المتعاملين في خدمات البريد العاجل الدولي، وذلك خلال الجمعية العامة للاتحاد البريدي العالمي.

ومَنَح الاتحاد هذا المركز المتقدم في فئة خدمة المتعاملين لدولة الإمارات نظراً لتميز أدائها في عددٍ من المؤشرات، ومن أبرزها سرعة وفعالية الاستجابة لاستفسارات المتعاملين الواردة، ومواصلة الابتكار على صعيد الحلول والعمليات لضمان سعادة المتعاملين.

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات»: «يعكس تحقيق دولة الإمارات مراكز متقدمة عالمياً في خدمات البريد العاجل الدولي عن فئتي الأداء المتميز وخدمة المتعاملين ثقة المجتمع الدولي بالجهود المستمرة التي تقودها»مجموعة بريد الإمارات«لتطوير بنى تحتية وأنظمة بريدية ولوجستية متقدمة تلبيةً لمتطلبات سكان الدولة. وتضع مجموعتنا خدمة المتعاملين في محور أعمالها، فهي المحرك الذي يدفعنا للابتكار والسعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأداء والسرعة في الخدمات، وضمان سعادة ورضا المتعاملين. ونفخر بالإنجازات الهامة التي حققتها الدولة والتكريم الذي حظيت به من قبل الاتحاد البريدي العالمي، ونرى فيه مؤشراً على نجاح مبادراتنا وتأثيراتها الإيجابية على مسيرة دولة الإمارات نحو التفوق العالمي في جميع المجالات».

وأضاف الأشرم: «رسخت جهود فريق عملنا في«بريد الإمارات» مكانة الشركة كجهة رائدة في تقديم خدمات وحلول بريدية متكاملة للشركات والأفراد، لا سيما في مجال التوصيل. ونجدد التزامنا بالاستمرار بتطوير وتحسين القطاع البريدي في الدولة وتطبيق أفضل الممارسات، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، لتعزيز المكانة الريادية للدولة عالمياً».

ويذكر أن دولة الإمارات تعد من الأعضاء المؤسسين للاتحاد البريدي العالمي. وفازت الدولة عام 2021 باستضافة النسخة الثامنة والعشرين من المؤتمر البريدي العالمي، والتي ستُقام في دبي عام 2025.