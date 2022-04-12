الإمارات تتضامن مع الفلبين بضحايا الفيضانات

أبوظبي، مانيلا (وام، وكالات)

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الفلبين الصديقة في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة استوائية اجتاحت مناطق عدة من البلاد، ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الفلبينية وشعب الفلبين الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. ولقي 42 شخصاً على الأقل مصرعهم في وسط وجنوب الفلبين حيث تسببت العاصفة الاستوائية «ميجي» بفيضانات وانزلاقات تربة، وفق آخر حصيلة أعلنتها أمس، السلطات التي علقت البحث عن مفقودين. وبسبب الطين والمطر أمضى رجال الإنقاذ طوال الوقت في البحث بأيدٍ عارية أحياناً، عن ناجين في قرى جبلية غارقة في الوحل.

وأكدت المسؤولة المحلية ماريسا ميغيل كانو، أنّ عمليات البحث عن مفقودين في محيط منطقة بايباي الأكثر تضرراً في مقاطعة ليتي الجنوبية، توقفت في وقت مبكر مساء أمس، «إذ كان من الخطير جداً متابعتها في الظلام».

ولقي 36 شخصاً على الأقل مصرعهم في قرى حول بايباي، وفقد 26 شخصاً وجرح حوالي 100 آخرين حسب السلطات المحلية.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إن ثلاثة أشخاص قتلوا أيضاً في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو الجنوبية، وفر أكثر من 22 ألف شخص من منازلهم. وفي قرية ميلهي القريبة من بايباي عُثر على 14 جثة حسبما ذكر الكابتن قهار الدين كاديل لوكالة فرانس برس.

وأضاف أن «سيلاً وحلياً طمر منازل، انتشلنا معظم الجثث المدفونة في الوحل». ولم يبقَ من قرية بونغا المجاورة سوى عدد قليل من الأسطح الظاهرة فوق الوحل الذي تدفق من تل مزروع بأشجار جوز الهند. ولقي 7 من سكانها على الأقل حتفهم وفقد 20 آخرون.

في كاتانيوس الواقعة بالقرب من بايباي، تسبب انهياران أرضيان بمقتل 4 أشخاص على الأقل وفُقد عدد غير معروف.

وقال خوسيه كارلوس كاري رئيس بلدية بايباي للإذاعة المحلية: «حدث انهيار أرضي صغير وتمكن البعض من الهرب بحثاً عن مخبأ تلاه انهيار أكبر اجتاح القرية بأكملها».

وأضاف: «نبحث عن عدد كبير من الأشخاص، هناك 210 منازل».

وقالت آبل شينا باينو التي اضطرت إلى الفرار بعد أن غرق منزلها في بايباي إن عائلتها كانت لا تزال تتعافى من إعصار في ديسمبر. وقالت ماريسا ميغيل كانو المتحدثة باسم البلدية بايباي: «يفترض أننا في منتصف موسم جفاف، لكن تغير المناخ أدى إلى اضطراب الوضع».

وأضافت أن «انزلاقات في التربة تحدث في بعض الأحيان في هذه المنطقة الزراعية، لكن حجم هذه الانهيارات كان مفاجئاً».

ويحذر العلماء من أن كوكب الأرض يتأثر بالاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى اشتداد العواصف والأعاصير.

وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث مارك تمبال: إن الانهيارات الأرضية قرب بايباي وقعت خارج مناطق خطيرة عادة وباغتت السكان خلال وجودهم في منازلهم.

و«ميجي» المعروفة في الفلبين باسمها المحلي «أغاتون» هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام، وغالباً ما تضرب الفلبين كوارث طبيعية.

وهي تسبب أمواجاً عالية في البحر، مما أجبر عشرات الموانئ على تعليق أنشطتها ومنع حوالي 8 آلاف شخص من السفر قبل عطلة عيد الفصح، وهي واحدة من فترات السفر الرئيسية في العام.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن «ميجي» ضعفت منذ ذلك الحين إلى منخفض استوائي محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 45 كيلومتراً في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 75 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المكتب أنها كانت تتحرك ببطء صوب الشمال والشمال الغربي، ولكن من المتوقع أن تنحرف باتجاه الشرق، ومن المحتمل أن تندمج ضمن حركة العاصفة الاستوائية الشديدة «مالاكاس»، التي تتجه نحو الفلبين. وقال مكتب الأرصاد الجوية: إن «مالاكاس» تتحرك مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 95 كيلومتراً في الساعة، وعواصف تصل سرعتها إلى 115 كيلومتراً في الساعة، وكانت تتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومتراً في الساعة.

و«ميجي» أول عاصفة تضرب أرخبيل الفلبين هذا العام وتشهد الدولة في المتوسط نحو 20 عاصفة مماثلة سنوياً.