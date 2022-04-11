حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

الشارقة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من أبناء القبائل وجموع المواطنين وعدد من رجالات الدين، ووفود الجاليات العربية والأجنبية، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بحلول شهر رمضان المبارك على قلوب المسلمين جميعاً، متمنين من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالعز والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وحضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومديري الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.