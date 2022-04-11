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سلطان القاسمي يتبادل التهاني مع وفد «الوطني»
سلطان القاسمي خلال استقبال الوفد بحضور ولي عهد الشارقة وعبدالله بن سالم القاسمي وسلطان بن أحمد القاسمي وصقر غباش
12 ابريل 2022 02:14

الشارقة (وام)

تبادل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك مع وفد المجلس الوطني الاتحادي يتقدمهم معالي صقر غباش رئيس المجلس. 
وأعرب وفد المجلس الوطني الاتحادي عن خالص تهانيه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة الدينية الجليلة التي يحتفي بها المسلمون في كافة أنحاء العالم داعين المولى، عز وجل، أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على سموه، وبالعزة والتقدم والازدهار لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وبالخير واليمن والاستقرار للأمتين العربية والإسلامية. وتناول اللقاء الأحاديث الودية حول العديد من الموضوعات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز العمل الوطني وخدمة المواطنين، والاجتماعية التي تسهم في توطيد العلاقات الاجتماعية والحفاظ استقرار الأسرة الإماراتية.

سلطان القاسمي
الشارقة
رمضان
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