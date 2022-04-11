حاكم عجمان يؤكد على تحفيز الأجيال الناشئة

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس الأول، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدداً من طلاب المركز الذين زاروا سموه، مهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وحث سموه أبناءه الطلاب خلال اللقاء على المداومة على مراجعة القرآن وتحصيل علومه والالتزام بتعاليمه، باعتبار ذلك السبيل الأقوم للإنسان، كما وجه سموه تحية لأولياء أمور الطلاب المكفوفين لحرصهم على تشجيع أبنائهم على حفظ كتاب الله الكريم، والمنافسة مع أقرانهم من أجل تأصيل القيم النبيلة لديهم. وأكد سموه على أهمية دور إدارة المركز في تحفيز الأجيال الناشئة على الالتزام بدينها، وإدراك واجباتها تجاه دينها ووطنهم، ورفع روح التنافس في مجال حفظ القرآن الكريم، والتشجيع على بذل المزيد من الجهد والوقت للحفظ والتجويد.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

تقرير

قدم حسين الحمادي مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم في مستهل اللقاء تقريراً مفصلاً عن أداء وإنجازات المركز خلال عام 2021. واستمع سموه والحضور إلى نماذج من التلاوات المميزة للطلاب الخاتمين، كما عاين الحضور تطبيقاً عملياً للتلاوة من المصحف المطبوع بطريقة برايل للمكفوفين، والذي طبع على نفقة سموه خلال عام 2021. وتناول الضيوف والحضور وجبة الإفطار على مائدة سموه العامرة. وفي ختام اللقاء تقدم الطلاب لسموه بجزيل الشكر على ما وفره لهم من رعاية واحتياجات، مثمنين أياديه البيضاء في خدمة القرآن تحفيظاً وترجمةً وطباعةً ونشراً.