«أوقاف الشارقة» تطلق خريطة رقمية موحدة للتبرعات

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت دائرة الأوقاف في الشارقة حرصها على إطلاق عدد من المبادرات والأنشطة، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال الإعلان عن مبادرة إطلاق فرصة تطوعية افتراضية في شهر رمضان الكريم تحت شعار «تطوع للوقف»، التي تهدف إلى نشر سنة الوقف ومشاريعه الخيرية، وحث وتشجيع أهل الخير على إحياء، وترسيخ مقاصد الشريعة وغاياتها من خلال إعادة نشر إعلانات المشاريع الوقفية عبر تطبيق الواتساب.

وقال طالب المري مدير عام دائرة أوقاف الشارقة لـ«الاتحاد»: نسعى من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات إلى ترسيخ المسؤولية المجتمعية، ودعم منظومة العمل التطوعي عن طريق إطلاق فرص تطوعية متنوعة بين الميدانية والافتراضية، وذلك من باب تسهيل المشاركة على جميع فئات المجتمع وبناء أجيال معطاء، وامتثالاً لتوجهات القيادة الرشيدة ومكانة دولة الإمارات في المجال الخيري والإنساني على الصعيد العالمي.