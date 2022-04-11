اليوم 08:20
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«موارد الشارقة» تنظم ورشة تثقيفية
«موارد الشارقة» تنظم ورشة تثقيفية
12 ابريل 2022 02:14

الشارقة (الاتحاد)

 نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تزامناً مع الشهر الكريم، ورشة بعنوان (حقيقة الصيام) قدمها للمتابعين والحاضرين - عن بُعد- الدكتور سالم محمد الدوبي، من دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة. 
استهدفت الورشة التي تمت عن بُعد، الموظفين من كافة المستويات الوظيفية من جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة ومناطقها الوسطى والشرقية.
وتناول الدكتور سالم الدوبي في حديثه الحكم والعلل التي من أجلها شرّع الله الصيام، وتحدث للمشاركين عن أثر الصيام في تحقيق التقوى في نفس الصائم، واعتبار الصوم مدرسة عظيمة يتعلّم فيها الإنسان الإحسان في العبادة.

دائرة الموارد البشرية
الشارقة
رمضان
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©