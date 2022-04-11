«موارد الشارقة» تنظم ورشة تثقيفية

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، تزامناً مع الشهر الكريم، ورشة بعنوان (حقيقة الصيام) قدمها للمتابعين والحاضرين - عن بُعد- الدكتور سالم محمد الدوبي، من دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة.

استهدفت الورشة التي تمت عن بُعد، الموظفين من كافة المستويات الوظيفية من جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة ومناطقها الوسطى والشرقية.

وتناول الدكتور سالم الدوبي في حديثه الحكم والعلل التي من أجلها شرّع الله الصيام، وتحدث للمشاركين عن أثر الصيام في تحقيق التقوى في نفس الصائم، واعتبار الصوم مدرسة عظيمة يتعلّم فيها الإنسان الإحسان في العبادة.