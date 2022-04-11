105 مؤسسات تسهم في دعم مبادرة «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

تشارك أكثر من 105 من المؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية بالدولة وأفراد المجتمع في سباق العطاء، الذي يمكّن موظفي المؤسسات وطلاب المدارس وكوادرها التربوية من المساهمة في المبادرة، عبر منصة ذكية للتمويل الجماعي الداعم للعمل الخيري والإنساني على الموقع الإلكتروني لمبادرة «المليار وجبة».

ويتعاون سباق عطاء المؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية مع منصة التمويل الجماعي الذكية «يلا قيف» YALLAGIVE لتيسير التبرع للمجموعات من كل مؤسسة أو هيئة أو شركة أو جمعية داخل الدولة ترغب بالمساهمة مع فرق عملها في توفير المساعدة الغذائية للأقل حظاً في الدول التي تشملها مبادرة «المليار وجبة».

وأكدت الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن حملة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، جاءت لتترجم قيم ونبل رسالة الإمارات، وما تحمله من خير للبشرية جمعاء.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: «نشارك في هذا التحدي الإنساني عبر تحفيز الموظفين على التبرع ومشاركة الأجر في الشهر الفضيل، ويأتي هذا من حس العطاء ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى أفراد المؤسسات في الدولة والعالم، ولنحقق هدف سموه في وصولنا إلى المليار وجبة.

وقال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: يتميز مجتمع التعليم في دبي دائماً بكرمه واستعداده للعمل معاً من أجل مساعدة الآخرين. لقد علمتنا السنوات الماضية، بأننا عندما نعمل معاً من أجل هدف واحد مشترك، فإنه لا حدود لما يمكننا إنجازه معاً. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من مبادرة مليار وجبة، والتي تعود بالفائدة في حياة الناس في عالمنا، وأن نكون قادرين كمجتمع تعليمي على تحقيق هذا الهدف».

قالت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: «سباق عطاء المؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية الذي انطلق دعماً لمبادرة «المليار وجبة» يعزز دور المؤسسات والشركات ومساهمات كوادرها في دعم العمل الخيري والإنساني المنطلق من الإمارات لإغاثة المجتمعات الأقل حظاً، ويوسع دائرة الحراك المجتمعي الشامل المساند للمبادرة الأكبر من نوعها لإطعام الطعام في 50 دولة حول العالم».

مليونا درهم من «دتكو»

أعلنت مجموعة «دتكو» في دبي تبرعها بمبلغ مليوني درهم لمبادرة «المليار وجبة».

وتدعم مساهمات الفعاليات الاقتصادية وقطاعات الأعمال أيضاً تحفيز حراك مجتمعي شامل يدعم، من خلال مبادرة «المليار وجبة» المنطلقة من الإمارات إلى العالم، إيجاد حلول عملية لتحدي الجوع وسوء التغذية، بما يسهم أيضاً في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 والمتمثل بالقضاء على الجوع. وقال أحمد عبد الرحيم باقر، رئيس مجلس إدارة «دتكو»: «نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية التي تنظمها«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» لتوفير الدعم للفقراء والمحتاجين في 50 دولة حول العالم، حيث أرست دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في الاستجابة للأزمات الدولية داعين الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير».