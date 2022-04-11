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7 منصات إنقاذ جديدة على شاطئي الخان والممزر بالشارقة
21 منصة إنقاذ على شواطئ مدينة الشارقة (من المصدر)
12 ابريل 2022 02:13

الشارقة (الاتحاد) 

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تركيب 7 منصات إنقاذ جديدة على شاطئي الخان والممزر في إطار جهودها المستمرة لمراقبة ومتابعة الشواطئ التي تشرف عليها في مدينة الشارقة، ورفع معايير الأمان والسلامة عليها والتعامل مع أي حالات طارئة، حيث تقوم فرق التفتيش البلدي بالوجود على الشواطئ لتوعية الجمهور باشتراطات وإرشادات السلامة والتعامل مع أي بلاغات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات أو سلوكيات سلبية.

  • جمال عبد الله المازمي
    جمال عبد الله المازمي

وأكد جمال عبد الله المازمي رئيس قسم مراقبة مظهر المدينة أن البلدية وفرت 4 منصات إنقاذ جديدة على شاطئ الممزر و3 أخرى على شاطئ الخان وفق أفضل المواصفات والمعايير المتبعة؛ بهدف مراقبة مرتادي الشاطئ من قبل المنقذين الموجودين طوال الفترة التي يسمح بها بممارسة السباحة والتعامل مع أي حالات طارئة، كونهم مدربين ومؤهلين جيداً، حيث وفرت البلدية شركة إنقاذ على كافة الشواطئ رائدة في مجالها.
وأوضح أن المنصات الجديدة بعضها يمتاز باحتوائه على غرفة صغيرة مكيّفة وتعمل بالطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن مجموع منصات الإنقاذ على شواطئ مدينة الشارقة بلغ 21 منصة.
وأفاد بأن فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش تكثف مهامها في التوعية والرقابة ورصد كافة السلوكيات الخاطئة ومراقبة الظواهر السلبية الأخرى التي يمكن ممارستها على الشاطئ، انطلاقاً من حرصها على تهيئة الأجواء المثالية للقاطنين والزوار للاستمتاع بأوقاتهم في الإمارة الباسمة.

 

الشارقة
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