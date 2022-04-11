«جرائم غسل الأموال» في ورشة بدبي

دبي (الاتحاد)

نظمت النيابة العامة بدبي ورشة عمل لتعزيز رؤية ومتطلبات الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والقيام بمتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف) لزيادة الفاعلية العملية والقانونية لأعضاء النيابة العامة، وذلك بحضور المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، رئيس المكتب الفني للنائب العام، وعدد من أعضاء النيابة. تناولت الورشة التي قدمها المستشار إسماعيل مدني المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال، التعريف بكل من مجموعة العمل المالي (فاتف 1989) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف 2004) وأهدافهما معاً في وضع معايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة لسلامة النظام المالي.

وناقشت الورشة أهم المحاور الرئيسية لمنهجية مجموعة العمل المالي (فاتف) المتمثلة في بيان الإطار القانوني والمؤسسي من حيث وضع قوانين وقواعد جوهرية وملزمة قانوناً لتجريم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي تطبيق جزاءات رادعة لعدم الامتثال للقوانين، فضلاً عن بيان الآليات الفعالة لضمان الامتثال لتلك القواعد. وبيان الإطار الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي والمصرفي والخدمات المالية الأخرى، وذلك من خلال الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة لمواجهة تلك الجرائم في القطاعات المالية والمصرفية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية. كما تناولت الورشة التدريبية أهم توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) للدول وفي تحديد مخاطر جرائم غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح وفي وضع السياسات والتنسيق المحلي والتعاون الدولي وفي ملاحقة جرائم غسل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح والعمل على تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرها من القطاعات المحددة بكل وضوح وشفافية.

وأخيراً، حثت الورشة التدريبية أعضاء النيابة العامة على العمل بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) وفي إعطاء الأولوية لجرائم غسل الأموال والتحقيقات المالية الموازية وطلب التعاون الدولي والمشاركة الفعالة في الورش التدريبية على المستويات كافة.