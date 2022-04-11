عبد الله المري يثمن جهود فرق «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من كبار الضباط، ومنسقي القطاعات الأمنية، والسيد راشد الهاشمي، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في «إكسبو 2020 دبي»، وعبير جاسم الحوسني، مدير إدارة برنامج المتطوعين في «إكسبو 2020 دبي»، وسعيد الشقصي، مدير أول برنامج المتطوعين، وعدد من مسؤولي الفرق في «إكسبو»، كرم الفرق العاملة في «إكسبو 2020 دبي»، نظير جهودهم المثمرة طوال فترة إقامة الحدث العالمي.

وثمن معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي جهود فرق العمل في «إكسبو 2020 دبي»، والتي عملت منذ اللحظة الأولى لفوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي بكل جد وإخلاص وتعاون، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وتقدم معالي القائد العام لشرطة دبي، بجزيل الشكر والامتنان للمكرمين في هذا الحفل، وهم إدارة المتطوعين، وإدارة الأمن الخاص، وفريق الوصل، وفريق التنقل، وفريق الاستدامة، وفريق الفرص، وفريق اليوبيل، وفريق الفرسان، وفريق التفتيش والطوق الخارجي، وفريق غرف التحكم، والفريق التقني، نظير جهودهم المتميزة والاستثنائية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد الزوار، والحرفية العالية التي عكست سمعة دولة الإمارات في القدرة على تنظيم أكبر الفعاليات على مستوى العالم.