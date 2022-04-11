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96.3% نسبة الشعور بالأمن على طرق عجمان
96.3% نسبة الشعور بالأمن على طرق عجمان
12 ابريل 2022 02:13

عجمان (الاتحاد) 

ثمن العميد عبد الله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، جهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق وتعزيز الوعي المروري، وتحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لمؤشرات الأجندة الوطنية والتي أثمرت عن تسجيل 96.3% نسبة الشعور بالأمن على الطريق، وصفر عدد الحوادث المرورية المدرسية خلال عام 2021.
جاء ذلك خلال الجولة التفتيشية الافتراضية لإدارة المرور والدوريات عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات، ونائبه الرائد راشد حميد بن هندي وعدد من الضباط، وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
وبدأ مدير عام العمليات الشرطية جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، وأثنى على مبادرات تعزيز سلامة طلبة المدارس والحملات التوعوية للطلبة وأولياء أمورهم والمشرفين على تنقلهم، حيث نجحت في خفض الحوادث المرورية المدرسية إلى صفر خلال عام 2021.
كما اطلع على أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، وأثنى على جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور والتي ترتقي إلى مستويات تنافسية عالمية.

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