غداً.. مجالس «الداخلية» الرمضانية تنطلق افتراضياً

أبوظبي (وام)

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق يوم غد الأربعاء «مجالس الداخلية الرمضانية» في دورة جديدة تحت شعار«التوجهات العالمية للمستقبل»، ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. تتناول الدورة مواضيع تتعلق بطموحات دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة في المضي قدماً بالمنجزات التي حققتها نحو مستقبل أكثر إشراقاً ومسيرة تنموية تعزز رصيد الإمارات الريادي وموقعها المتقدم إقليمياً وعالمياً في المجالات كافة.

وتناقش المجالس الافتراضية لهذا العام عدداً من الموضوعات المرتبطة بالعنوان الرئيس، بمشاركة مختصين عالميين يتحدث كل منهم في محور خاص تم اختياره بما يتناسب مع الموضوع الرئيس المتعلق بالتوجهات العالمية للمستقبل في المجالات كافة، وذلك من خلال نقاش مفتوح وفي أجواء المجالس الرمضانية. وبداية مع المجلس الأول الذي يأتي بعنوان «مستقبل التعليم العالمي»، تتحدث العالمة الأميركية فراشيسكا جينو في محور المواهب المبتكرة، ويتحدث العالم الياباني هيروشي إيشي في محور «التفاعل بين الإنسان والحاسوب»، فيما يتحدث السير جون جونز في محور «مستقبل التعليم».

والمتحدث الأول فرانشيسكا جينو عالمة سلوك أميركية متخصصة في تشجيع الابتكار وحل المشكلات التنظيمية بطريقة إبداعية، وهي أستاذة لإدارة الأعمال ورئيسة وحدة المنظمات والتفاوض في جامعة هارفارد، تم تكريمها كواحدة من أفضل 40 أستاذاً للأعمال تأثيراً في العالم تحت سن الأربعين، لها العديد من المحاضرات والندوات في مجال تنمية المواهب للقادة والموظفين وتحفيزهم لعيش حياة أكثر إنتاجاً وإبداعاً، ولديها مجموعة من المؤلفات في مجال اتخاذ القرار والتحفيز على الإبداع وتنمية المواهب. أما هيروشي إيشي، فهو عالم حاسوب ياباني ومخترع متخصص في العلوم التقنية التفاعلية، حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة هوكايدو اليابانية، وأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا/MIT/ ومدير لمختبر التقنية لفنون وعلوم الإعلام، ومؤسس مجموعة الوسائط الملموسة للتفاعل بين الإنسان والحاسوب، وقدم العديد من المحاضرات على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتأثيرها على الإنسان وكيفية تحويل المعلومات لتصبح مرئية ومؤثرة على الشعور البشري. فيما يعد السير جون جونز خبيراً محترفاً بمركز القيادة التربوية في جامعتي مانشستر وليفربول، وتم منحه لقب سير في عام 2003 لإنجازاته السامية في تطوير المدارس وتحسين التعليم.