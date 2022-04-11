بريجستون تطلق «عيونٌ على الطريق»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا» إطلاق حملتها الرمضانية الجديدة «عيونٌ على الطريق»، دعماً لسائقي الشاحنات في دولة الإمارات، وتقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل.

وتشمل هذه الحملة مجموعة من الفعاليات المقامة خلال الشهر الفضيل في مناطق متعددة من الدولة، تماشياً مع جهود «بريجستون» لتعزيز التكافل الاجتماعي، لا سيما لمن يقضون شهر رمضان المبارك بمفردهم في الدولة.

وسيشارك مُلَّاك وسائقو الشاحنات بأمسياتٍ رمضانية، يتخللها تقديم المأكولات والمشاركة في الأنشطة التي ينظمها فريق «بريجستون» في المجالس ومحطات توقف الشاحنات. علاوةً على ذلك، ستقدم «بريجستون» فحوصاتٍ طبية مجانية في عدة مواقف شاحنات طوال فترة الحملة، حيث سيتواجد إخصائيو العلاج الفيزيائي لإجراء فحوصات شاملة تتضمن الحركة والعمود الفقري ووضعية الجسد، بالإضافة إلى أخصائيي التغذية الذين سيقدمون البرامج الغذائية الأنسب للحفاظ على الصحة الجسدية والنفسية للسائقين خلال الشهر الكريم.

وقال ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة «بريجستون الشرق الأوسط وإفريقيا»: «لا يتسنى لجزء من سائقي الشاحنات الاحتفال بالشهر الفضيل برفقة عائلاتهم، إذ إن الكثير منهم يعملون خارج بلدهم الأم، ويقضون ساعاتٍ طويلةٍ على الطريق. وبسبب طبيعة عملهم الشاقة، يفوت العديد منهم فرصة عيش الأجواء الرمضانية والتواجد على موائد الطعام مع الأقارب والأصدقاء، وشكل ذلك سبباً رئيسياً لإطلاقنا حملة»عيونٌ على الطريق«، آملين أن نتمكن من خلال فعاليتها من تعويض جزءٍ مما فاتهم، ونشر روح السعادة والتفاؤل التي يحملها الشهر الفضيل».