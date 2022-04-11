«صيام الجوارح» في حديقة مدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظم مجلس الظفرة للشباب، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وبلدية منطقة الظفرة، محاضرة دينية رمضانية تحت عنوان «صيام الجوارح»، ضمن برنامج ضيوف رئيس الدولة، ألقاها الدكتور محمود صدقي مدير عام هيئة كبار العلماء وخطيب الجامع الأزهر، في الحديقة العامة بمدينة زايد.

وأكد صدقي أن الصيام ينقسم إلى 3 درجات، وهي صيام العموم وصيام الخصوص وصيام خصوص الخصوص، موضحاً أن صيام العوام هو الصيام المتعارف عليه بين عامة الناس وفيه إمساك عن الطعام والشراب والشهوة.

أما صيام الخصوص فهو صيام الجوارح وفيه من المعني الفقهي ليشمل صوم الأنف وصوم الأذن وصوم اللسان، وفيه يتحكم المسلم في جوارحه حتى تصوم عن كل ما حرم الله. وأضاف: أما صوم خصوص الخصوص فهو صوم القلب، وفيه يصوم المسلم عن التفكر في الدنايا وفي المشاكل والآثام، بل يكون تفكيره فقط في كل ما يرضي الله عز وجل. وأوضح ذياب الحمادي رئيس مجلس الظفرة للشباب أن المجلس أطلق مبادرة (الأمسيات الرمضانية)، بالتعاون مع بلدية الظفرة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ممثلة ببرنامج «ضيوف رئيس الدولة» حفظه الله، وذلك استثماراً لشهر رمضان الفضيل وما يميزه من أجواء إيمانية، وتحقيقاً لأهدافه في خدمة الشباب في منطقة الظفرة.