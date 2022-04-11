«الشارقة الخيرية» تسيّر 144 طن تمور إلى 5 دول

الشارقة (وام)

سيّرت جمعية الشارقة الخيرية 144 طناً من التمور إلى عدد من البلدان، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك عبر 12 حاوية وصلت إلى 5 دول، بالتعاون مع سفارات الدولة وقنصلياتها في هذه البلدان ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكاتب الجمعية وممثليها في عواصم هذه الدول. وقال محمد حمدان الزري رئيس قطاع المشاريع والمساعدات: إن الجمعية دأبت في كل عام على تخصيص كميات كبيرة من التمور للشعوب الشقيقة والصديقة، سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه. وقد شمل التوزيع خلال العام الجاري بنجلاديش وكينيا وجيبوتي وأوغندا ورواندا.