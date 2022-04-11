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«أكاديمية أبوظبي الحكومية» تؤكد تعزيز الشراكات
سمية الحوسني وفريق العمل (من المصدر)
12 ابريل 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت أكاديمية أبوظبي الحكومية وفداً إدارياً من معهد الإدارة العامة في البحرين (بيبا)، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون في مجال البرامج التدريبية والتطويرية وتبادل أفضل الخبرات، إضافة إلى العمل على الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون مستقبلاً.
ترأس الوفد الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة وضم نجم سالمين، المدير التنفيذي للتعلم والتطوير، وفيصل الخياط، رئيس قسم التطوير العلمي المستمر. وكان في مقدمة مستقبلي الوفد سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية، يرافقها فريق عمل قسم الشراكات في الأكاديمية.

أكاديمية أبوظبي الحكومية
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