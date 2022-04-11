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اتفاقية بين «بوليتكنك أبوظبي» و«سايبر جيت»
أحمد العور خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 ابريل 2022 02:13

أبوظبي (الاتحاد)

 شهد الدكتورأحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، توقيع اتفاقية بين الدكتور علي هلال النقبي مدير «بوليتكنك أبوظبي» التابعة للمعهد، وسردجان بابيك، شريك ومدير الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة سايبرجيت للحماية الإلكترونية، تستهدف بناء وتطوير قدرات طلبة البوليتكنك في مجالات الحماية الإلكترونية. وقال الدكتور العور إن هذه الاتفاقية المهمة تأتي في إطار استراتيجية «أبوظبي التقني» وتنص على أن تقوم «سايبرجيت» بإنشاء مركز متخصص للتدريب الوظيفي في مجالات الحماية الإلكترونية، يتضمن حاضنة أعمال لطلبة «بوليتكنك أبوظبي».

بوليتكنك أبوظبي
مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني
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