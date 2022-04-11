«التنمية الأسرية» تطلق منصة «الأبوة الإيجابية» للمراهقين

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية منصة «الأبوة الإيجابية» للمراهقين، والتي تعنى بتنمية المهارات الوالدية للتمكن من التعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، وذلك بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي والمركز الوطني للتأهيل والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مركز أبوظبي للصحة العامة، مؤسسة المباركة، هيئة المساهمات المجتمعية- معاً ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، دائرة القضاء، دائرة التعليم والمعرفة، والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن الطفولة في الإمارات تحظى باهتمامٍ كبيرٍ وعناية تامة ورعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي تحرص بشكلٍ دائمٍ على تعزيز دورهم وإعطائهم حقهم في المجتمع والتمتع بكافة الحقوق الواجبة كالتعليم والصحة والأمن والأمان، من خلال القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفولة ليتمتعوا بالحرية الكاملة، وممارسة حقوقهم الأسرية والصحية والثقافية والتعليمية».

وأشادت بمنصة «الأبوة الإيجابية» في تعزيز دور الأب وتنمية المهارات الوالدية لديه، ليكون مؤهلاً في التعامل مع أبنائه خاصة في مرحلة المراهقة، مشيرة إلى أن العلاقات داخل العائلة مهمة جداً في دعم المراهق، والذي يحتاج إلى الحب والاهتمام من قبل الوالدين، كما أن وضع القواعد والأنظمة داخل الأسرة يسهم في وضع إطار للمسؤوليات والواجبات والحقوق وتنظيم العلاقات، وتعلم الوالدين مهارات إدارة الخلافات والشجار بين الأخوة وإدارتها بطريقة صحيحة، وأهمية الأدوار التكاملية بين الوالدين في تربية المراهقين، والاستراتيجيات والبدائل في حالة غياب دور الأب أو دور الأم.

وأوضحت الرميثي أن مرحلة المراهقة دقيقة في حياة الأطفال، لأنها تُعد الجسر الذي يصل بين مرحلة الطفولة والنضوج عند الإنسان، والتي يبدأ من خلالها باكتساب خواصه النفسية والعقلية وقيمه وقناعاته الفكرية والاجتماعية، وفيها يبدأ باكتشاف العالم من حوله بطريقة جديدة لم يعهدها في مرحلة ما قبل المراهقة وكأنه يولد من جديد. فهذه المرحلة تفرض نفسها على الإنسان من خلال عاصفة من التغيرات تشمل جميع النواحي الجسدية والنفسية أو الانفعالية، ليس هذا فحسب بل تمتد تلك التغيرات لتشمل حتى الشكل الخارجي والاهتمامات والعواطف بل ونوع وطريقة التفكير وإدراك العالم من حوله.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «يأتي تدشين منصة» الأبوة الإيجابية «كخطوة مهمة تدعم المنظومة الاستراتيجية لتعزيز جودة حياة الأسرة في إمارة أبوظبي، وهذه الخطوة تعد امتداداً لرؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرامية إلى رعاية الطفولة من كافة النواحي باعتبارهم بناة المستقبل وعماد الوطن».

وأشادت بالجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية في تنمية وتطوير المهارات والثقافات التي تعزز من الأبوة الإيجابية، حيث تعد هذه المبادرة الاستراتيجية نقلة نوعية لتعزيز المهارات الاجتماعية لدى الوالدين مع أبنائهم خاصة في مرحلة المراهقة، التي تمثل مرحلة مهمة جداً في بناء تكوين جيل متماسك قادر على مواجهة التحديات الاجتماعية عبر الأسس والمبادئ والقيم الأخلاقية للوصول إلى أسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته.

وعي

وتحث المنصة على المواطنة الرقمية وأهمية وعي المراهقين بأدوارهم ومسؤولياتهم وحقوقهم عند استخدامهم للإنترنت والهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية، ودور الوالدين في تثقيف وحماية أبنائهم المراهقين من العالم الرقمي، وأن يكونوا مواطنين رقميين صالحين.. وأهمية جودة العلاقات والروابط الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع، وتحسين قدرة الوالدين على التعامل مع أبنائهم وفق متطلباتهم النمائية في مرحلة المراهقة.