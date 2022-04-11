خصم 50 % على المخالفات العامة البيئية في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

حررت دوريات «راقب» التابعة لدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة 3396 مخالفة بيئية خلال ثلاثة أشهر ماضية وبالتحديد في يناير وفبراير ومارس الماضي، والتي تم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع وغيرها من الأماكن في الإمارة.

المهندس أحمد الحمادي

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، ضرورة تثقيف الجمهور بالحفاظ على الشواطئ البحرية والشوارع والمرافق العامة، وعدم تلويثها بإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها وأن الهدف الرئيس من مخالفات «راقب» توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم تشويه المظهر الجمالي لمناطق الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام من الأهالي والسياح، لافتاً إلى أن مفتشي راقب سجلوا أكثر من 3396 مخالفة بيئية خلال الربع الأول من عام 2022

ونوه الحمادي أن الدائرة تسعى دائماً إلى تحقيق المصلحة العامة وعليه أطلقت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة مبادرة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررها مفتشو دوريات راقب بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار الحرص على نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة.

وأكد أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لمساعدة الأشخاص الذين خالفوا القوانين البيئية المعمول بها على تسديد قيمة المخالفات التي ارتكبوها وتم تسجيلها عبر خدمة «راقب» البيئية، موضحاً، أن الدائرة قد عملت على تشديد الإجراءات على المخالفات البيئية بهذه المناطق عبر تسيير الدوريات، لمنع ترك المخلفات في المناطق الطبيعية، وإلزام الزوار بالقوانين البيئية التي تحافظ على هذه الأماكن، مشيراً إلى أن دوريات «راقب» عملت على توعية الجمهور، ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين الزوار لهذه الأماكن.