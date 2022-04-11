تفاهم بين «تحقيق أمنية» و«التكنولوجيا التطبيقية»

أبوظبي(الاتحاد)

أشادت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، بريادة معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مجال المسؤولية المجتمعية، بتشجيع الكوادر القيادية والإدارية والطلابية لديه على التفاعل الإيجابي مع قضايا المجتمع، والمساهمة في تحقيق طموحات القيادة الرشيدة للارتقاء الدائم بمجتمع التكافل والتطوير والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك عقب توقيعها والدكتور أحمد عبد المنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية شراكة في مجالات تقديم الخدمات الاجتماعية الإنسانية والوطنية ذات الاهتمام المُشترك بما يحقق الرؤية والأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، حيث أكدت القاسمي أن الاتفاقية تكتسب أهميتها، كونها تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر وتعزيز مشاعر السعادة والأمل والفرح وسط أفراد المجتمع، وتحفيز الشباب على المُساهمة في العمل التطوّعي الذي أصبح اليوم سمة من سمات المجتمع الإماراتي، وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق أرحب ودعم مسيرة الخمسين عاماً القادمة في وصول الإمارات إلى الريادة العالمية على صعيد العمل الإنساني.

وأضافت الشيخة نور بنت فاهم القاسمي قائلة إن الاتفاقية تسهم في دعم أعمال واستراتيجية مؤسسة «تحقيق أمنية» الإنسانية النبيلة التي تتمثّل في تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من حالات صحية حرجة لمدّهم بالأمل والقوّة لمتابعة مسيرة العلاج، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي بأهمية هذا الهدف السامي عبر وسائل مُتميّزة ومتنوّعة.