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«البنية التحتية»: نحرص على تطوير وتسهيل الخدمات
مسؤولو«الطاقة والبنية التحتية» يتفقدون مراكز إسعاد المتعاملين (وام)
12 ابريل 2022 02:13

دبي (وام)

 تفقد عدد من مسؤولي وزارة الطاقة والبنية التحتية مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة، وذلك استكمالاً للجهود الرامية إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على احتياجات المتعاملين وتلبية متطلباتهم وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، بوصفهم محوراً أساسياً للتطوير الحكومي.  شارك في الزيارات التفقدية المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، والمهندسة نادية مسلم النقبي الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة، والشيخ ناصر ماجد القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل، والمهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان. 
واطلع المسؤولون خلال الزيارات على الجهود التطويرية في مراكز إسعاد المتعاملين وجودة الخدمات المقدمة، واستمعوا إلى احتياجات الموظفين التي تساهم في تحسين أدائهم وترفع كفاءتهم في المجال التقني والرقمي، وتعرفوا إلى آراء وأفكار عدد من المتعاملين وتطلعاتهم ومتطلباتهم المستقبلية، من حيث تسهيل إجراءات المعاملات وإنجازها بأقل وقت وتكلفة وجهد. 
وأثني شريف العلماء على جهود فريق عمل مراكز إسعاد المتعاملين، التابعة لوزارة الطاقة والبنية التحتية، وقيامه بمهامه على أكمل وجه والذي يشكل أهمية قصوى نظراً لارتباطه المباشر بخدمة المتعاملين بصورة تفوق توقعاتهم وتحقق لهم السعادة، فضلاً عن تحقيق تطلعات الوزارة في تقديم أرقى الخدمات لإسعاد المتعاملين بكل سهولة ويسر.

وزارة الطاقة والبنية التحتية
مراكز إسعاد المتعاملين
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