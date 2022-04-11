«الصحة» تعقد جلسة تفاعلية حول مستودع البيانات

دبي (الاتحاد)

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلسة تفاعلية حول مشروع مستودع البيانات الضخمة والسجل الوطني للأمراض، بهدف تعزيز ربط مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة مع الشركاء في مجال البيانات الصحية من القطاعين الحكومي والخاص، ضماناً للوصول إلى صورة شاملة للوضع الصحي في الدولة لتسهيل العمل الإحصائي الصحي والرصد الواقعي للخدمات الصحية والأمراض. وذلك تماشياً مع الخطة الوطنية لأهداف حكومة الإمارات الذكية ومسيرة التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وبما يتوافق مع تطلعات الخمسين.

حضر الجلسة التفاعلية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، ومحمد حسن المدير التنفيذي لقطاع البيانات والإحصاء في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتورة علياء زيد حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث بالوزارة، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين للمشروع من الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، مثل: المركز الاتحادي للتنافسية، دائرة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي ووزارة الداخلية.

ويتضمن المشروع مرحلتين تشملان الربط مع الجهات ذات العلاقة وتطوير نظام تسجيل الأمراض بإنشاء لوحات العرض الإلكترونية لمؤشرات الصحة المختلفة، وأيضاً أتمتة إصدار التقارير السنوية بشكل تلقائي، مما يضمن زيادة جودة البيانات وتقليل الوقت المتطلب لإنجاز هذه الأنشطة، ويتم في المرحلة الثانية من المشروع تطبيق أدوات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات والأدوات لإجراء الدراسات المتطورة في مجال الرعاية الصحية.

كما وضعت الوزارة خطة تطويرية للنظام الوطني لتسجيل الأمراض كواحدة من المبادرات السباقة في مجال رصد وتسجيل الأمراض، والذي يقوم برصد وتسجيل وتحليل بيانات المرضى، ورفع جودتها على مستوى وطني شامل لأكثر الأمراض انتشاراً وتأثيراً بالدولة.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند التزام الوزارة بضمان التميز في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية المبنية على البيانات الإحصائية، لتطبيق أفضل وسائل التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات بناء على قواعد بيانات، تساعد في تقييم وقياس أداء الخدمات الصحية، التي تعتبر من أهم عناصر إعداد الخطط والسياسات وضمان التوزيع الأمثل للموارد والخدمات الصحية بفاعلية لتعزيز صحة المجتمع وتحديث المؤشرات الصحية.