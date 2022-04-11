9 استراتيجيات للتعامل مع القولون العصبي

أبوظبي (وام)

قالت الدكتورة كريستين لي، خبيرة أمراض الجهاز الهضمي لدى كليفلاند كلينك، إن محفزات القولون العصبي وأعراضه تختلف من مريض لآخر، مشيرة إلى أن التعامل مع المرض قد لا يكون بالأمر السهل، وأن طريقة التعامل مع الحالة المرضية قد تختلف من وقت لآخر، حتى لدى المريض نفسه.

وقالت: «ليس هناك نهج واحد يناسب الجميع في التعامل مع القولون العصبي، ولكن هناك 9 استراتيجيات يمكن للمرضى أن يجربوها بأنفسهم لمعرفة ما يناسبهم منها وبقليل من الوقت والصبر يمكن البدء في تحديد الاستراتيجيات التي تساعد في التخفيف من الأعراض ومدى إمكانية تطبيقها في الواقع، كما أن بالإمكان استشارة الطبيب والحصول منه على مزيد من التوجيهات والنصائح».

الاستراتيجيات التسع

فماهي تلك الاستراتيجيات التسع التي حددتها الدكتورة لي للمساعدة في التعامل مع القولون العصبي؟ تحدد لي في المقدمة من ذلك: «البروتين إذ يساعد تناوله في كل وجبة في منع اختلالات سكر الدم التي تغذي البكتيريا الضارّة في الأمعاء» و«تناول الأطعمة الغنية بالألياف» و«تناول الدهون الجيدة وتناوُل الفواكه والخضروات مختلفة الألوان، بما يتراوح بين 8 و10 حصص يومياً» وكذلك «تجنُّب الأطعمة المصنعة» و«الاسترخاء بانتظام عبر ممارسة التأمل أو التنفس العميق أو اليوغا يومياً و(التركيز على النوم السليم)، يجب أن ينعم البالغون بـ 7 - 8 ساعات من النوم المريح كل ليلة» و«ممارسة الرياضة يومياً، إذ يمكن أن تساعد التمارين اليومية حتى مجرد المشي لمدة 30 دقيقة في منع مشاكل صحية لا حصر لها» و«تناول البروبيوتيك قد يفيد الأمعاء، فيمكن تجربة المكملات التي تحتوي على سلالات متنوعة من البكتيريا الجيدة». وأكّدت الدكتورة لي أهمية استشارة الطبيب: إذا اشتبه الشخص في إصابته بمرض القولون العصبي، حتى مع إمكانية شروعه في تجربة هذه الاستراتيجيات بنفسه، فالاستشارة المختصة تسمح للطبيب باستبعاد التشخيصات المحتملة الأخرى من خلال تحاليل البراز والدم وتنظير القولون، كما يمكن للطبيب والمريض العمل معاً لتحديد السبب الجذري للأعراض والبحث في خيارات العلاج والوجبات الغذائية المناسبة. ونظراً لشيوع الإصابة بهذه المتلازمة، فقد اتخذت «المؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية» من شهر أبريل شهراً للتوعية بمتلازمة القولون العصبي، فيما أعلنت مجموعة دعم مرضى المتلازمة في عام 2019 عن يوم 19 أبريل يوماً عالمياً للتوعية بالمرض.