«الإمارات للخدمات الصحية» تطبق نظام «إدارة تجربة المريض»

دبي (الاتحاد)

فعّلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، «حل إدارة تجربة المرضى»، النظام الإلكتروني الرائد من «سدكو»، في 126 مركزاً وأكثر من 700 قسم رعاية صحية موزعة في جميع أنحاء الدولة. تشمل هذه المراكز: مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومراكز الرعاية الصحية المتخصصة، ومراكز الطب الوقائي، ومراكز سعادة المتعاملين، ومراكز التبرع بالدم، والمستشفيات.

ويحسّن نظام «سدكو» المتطور من تجربة المرضى في كافة نقاط الاتصال، قبل وصولهم إلى المركز الطبي وبعد انتهاء الزيارة، بما في ذلك توجيههم تلقائياً عبر مختلف المراكز وأقسام الرعاية الصحية لضمان سير العمليات بسلاسة، وتقليل وقت الانتظار لضمان تجربة مريحة. تشمل ميزات هذا النظام: حجز المواعيد، وتسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول، والإشعارات عبر الرسائل القصيرة، والإصدار الفوري لتذاكر الانتظار الإلكترونية، وإدارة قائمة الانتظار، ونظام الشاشات الرقمية، والإدارة المركزية، ونظام ذكاء الأعمال.

ويزود النظام المؤسسة ببيانات تحليلية عن زيارة المرضى خلال الوقت الفعلي، مما يتيح لها استخدام مواردها على نحو أكثر كفاءة وفعالية، وذلك بتقديم رؤى مباشرة حول العمليات اليومية، وتحديد المجالات التي تتطلب التحسين والتطوير، وتحليل أداء المؤسسة، وإدارة توزيع الموظفين، وتعزيز التواصل بشكل أفضل داخل كل قسم، وتقديم مخطط عام لرحلة كل مريض في مرافق الرعاية الصحية.

وقالت أمل كرمستجي، مديرة إدارة الدعم التقني في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، قائلة: «نلتزم في المؤسسة بتبني أحدث الابتكارات وتنفيذها وفقاً لأفضل المعايير الدولية سعياً منا لتقديم تجربة رعاية صحية استثنائية في كافة مراكزنا. يطبق نظام إدارة تجربة المرضى من شركة سدكو مفهوم التجربة الذكية، حيث يوجه المرضى تلقائياً داخل الأقسام المختلفة في مراكزنا ومرافقنا، مما يمنحهم تجربة أفضل، في الوقت الذي يمنحنا التحكم الكامل بمختلف عملياتنا».

وعبّر مجدي البيت شاويش، الرئيس التنفيذي لشركة «سدكو»، عن اعتزازه بهذه الخطوة قائلاً: «يؤثر التقدم التكنولوجي بصورة كبيرة على قطاع الرعاية الصحية، ويؤدي الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية إلى اعتماد مقدّمي الرعاية الصحية على تطبيقات الهاتف المحمول لتبسيط عملياتهم، وبالتالي توفير تجربة أفضل للمرضى».