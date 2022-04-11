رمضان شهر التقوى

شرع الله تعالى الصيام ليكتسب المؤمن صفة التقوى، ويرقى بها، و«التقوى» هي فعل المأمور به والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه، والتقوى هي المقصد الأسمى من صيام شهر رمضان، ويتوجب على الصائم الحرص على التحلي بالخلق الحسن، لتحقيق مقاصد الصيام، والصيام تدريب عملي على مراقبة الله تعالى، فالمراد من التقوى وقاية النفس من النار ولا يتحقق إلا بما ذكر.

وقال سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)، «سورة البقرة: الآية 183).

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد، أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك...»، (صحيح البخاري، 1904).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»، (صحيح البخاري، 1903).

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأمور التي تحقق هذه المنزلة في نفس الصائم، فنهى عن سوء الخلق، وأمر بالصبر على المسيئين، وحث الصائم على تذكير نفسه بأنه صائم، وأن أي فعل من سباب أو فحش قد يفوت عليه ثمار صيامه، ففي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم».

وأشار إلى فئة من الناس ربما فعلوا هذه العبادة من غير تدبر لها، ولا طلب لمقاصدها، فتراهم صائمين عن الطعام والشراب، وهي أمور مباحة في غير وقت الصوم، ولكنهم لا يتورعون عن الأمور المحرمة كالغيبة والنميمة والسباب والغضب وقول الزور وشهادة الزور، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن سيئ الأخلاق ويتحلى بأحسنها ليبلغ ما أراده الله تعالى من الصيام والوصول إلى التقوى.

إني صائم

منّ الله علينا بعبادته، وفرض الصيام وبيّن حكمه ومقاصده، وأمرنا الله جل وعلا بالصوم وحث عباده عليه، ودلنا على مقاصده وثمراته، إذ إن للصيام فضلاً عظيماً وأجراً كبيراً، اختصه الله تعالى لنفسه، وجعل ثواب الصائم عنده، وتكفل بأجره وجزائه العظيم، ففي الحديث القدسي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ عز وجل: ‌الصَّوْمُ ‌لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ»، فقوله: (لي وأنا أجزي به) وعد من الله، بالجزاء الأوفى والأجر الأعظم للصائمين، فالعظيم لا يَعِدُ إلا بأجر عظيم، لأن الصوم من العبادات المخفية التي لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، ولا تظهر من الصائم بفعله، بل تكون في الغالب سراً بين العبد وبين الله، فتكون خالصة لوجهه الكريم، ولذلك تكفل بذاته العلية بمجازاة الصائمين، وهذا يدعونا إلى إتمام صيامنا على أكمل وجه وأصدق حال، فنبتعد عن كل ما يخدش الصيام، ونتخلق بمكارم الأخلاق.

والصوم ليس بالكفّ عن الطعام والشراب فقط، بل لا بد أن يرافق ذلك حسن الخلق في التعامل مع الآخرين، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: ‌إِنِّي ‌صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ»، ومعنى الصيام (جنة) أي وقاية للعبد من النار، ووقاية له عن السيئات، وصبر على الأذى، وترويض للنفس على كتم الغيظ والتغلب على الغضب، فكلما كانت الأخلاق حسنة كان الصيام أتم وأكمل، فإن الرفث والفسوق والجهالة والسباب والظلم مما يجرح الصيام وقد يبطل أجره، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ ‌لِلَّهِ ‌حَاجَةٌ ‌فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». ونخلص مما سبق أن الصيام له فضل عظيم عند الله، وقد اختص نفسه بمجازاة الصائمين، لذا ينبغي علينا أن نؤدي الصيام بآدابه وشروطه، وأن نبتعد عن كل ما يجرح الصيام ويبطله.