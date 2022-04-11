شخصيات إسلامية.. أبو عبيدة بن الجراح

الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الذي قال الله فيه وفي أمثاله من أنصار دينه: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)، «سورة التوبة: الآية 100».

وقد ورد في فضله مجموعة من الأحاديث، منها: ما رواه أنس رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح»، (صحيح البخاري، 4382).

وعن أنس رضي الله عنه: أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلاً يعلمنا السنة والإسلام، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: «هذا أمين هذه الأمة»، (صحيح مسلم، 1419).

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»، (سنن الترمذي (3747).

وأبوعبيدة أحد السابقين الأولين، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وسماه أمين الأمة، ومن عزم الصديق على توليته الخلافة، وأشار به يوم السقيفة لكمال أهليته عند أبي بكر، ومناقبه شهيرة جمة، روى أحاديث معدودة، (سير أعلام النبلاء للذهبي، 3/ 5).

ولقد أحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح للصحابة رضوان الله عليهم بحبه، وأثنى عليه، ومات وهو عنه راض، وكان رضي الله عنه حريصاً على معرفة خير الناس ليكون منهم، فقد قال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ قال: «نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني»، (مسند أحمد، 16976).

وكان رضي الله عنه زاهداً في الدنيا، بعث أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: هلم حتى أستخلفك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أميناً، وأنت أمين هذه الأمة، فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم رجلاً أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا. وأرسل عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بأربعة آلاف أو بأربع مئة دينار وقال للرسول: انظر ما يصنع بها. قال: فقسمها أبوعبيدة، ثم أرسل إلى معاذ بمثلها قال: فقسمها إلا شيئاً قالت له امرأته: نحتاج إليه، فلما أخبر الرسول عمر قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا، (الطبقات لابن سعد، 3/ 413).

وكان أبو عبيدة موصوفاً بحسن الخلق، وبالحلم الزائد، والتواضع، حتى قال فيه عمر لجلسائه: «أتمنى لو أنها مملوءة رجالاً مثل: أبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة، وحذيفة بن اليمان، (فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، 1280).

توفي أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، عن ثمان وخمسين سنة، وصلى عليه معاذ بن جبل، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.