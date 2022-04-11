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الإمارات
خبير إماراتي يكشف يوم عيد الفطر فلكياً
هلال الشهر
11 ابريل 2022 19:18

قال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك إنه من المتوقع أن تكون غرة شهر شوال وعيد الفطر المبارك يوم الاثنين الموافق 2 مايو المقبل فلكيا، حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد 1 مايو الساعة 12:28 بعد منتصف الليل، متزامناً مع كسوف جزئي للشمس تشهده أقصي أميركا الجنوبية والقطب الجنوبي. 
ولفت الجروان إلى أنه مع مغيب شمس نفس اليوم يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة ويغرب بعد غروب شمس نفس اليوم بقرابة 37 دقيقة. وبالتالي، فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية والتي نتوقع توافقاً تاماً بينها على غرة شهر شوال ويوم عيد الفطر المبارك. 

المصدر: وام
عيد الفطر
الفلك
رؤية الهلال
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