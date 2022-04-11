الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 18:00 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند 52:04. ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والثاني عند الساعة 01:54.