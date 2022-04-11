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الطقس المتوقع على الإمارات غداً
أبوظبي
11 ابريل 2022 19:12

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:01 والثاني عند الساعة 18:00 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والثاني عند 52:04. 
ونوه بأن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحيانا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:41 والثاني عند الساعة 07:21 والجزر الأول عند الساعة 12:48 والثاني عند الساعة 01:54. 

المصدر: وام
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