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لماذا يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين؟
لماذا يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين؟
11 ابريل 2022 16:12

يؤكد الدكتور عماد النمنم استشاري أمراض الرئة والجهاز التنفسي في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، على أهمية الاستفادة من شهر رمضان الكريم كفرصة مثالية للإقلاع عن التدخين الذي يعد من أخطر العادات غير الصحية على الجسم ، حيث يعمل الانقطاع عن التدخين بكل أشكاله خلال ساعات النهار في شهر رمضان بحكم الصيام على توفير الحافز الذي يحتاجه الشخص للإقلاع عن التدخين تدريجياً وبصورة نهائية، فقد نجح الكثير من المدخنين بالحدّ من التدخين بصورة طبيعة خلال اليوم.​

 

ماهي المضار التي يتسببها التدخين خصوصاً الأنواع الأكثر شيوعاً كالمدواخ والشيشة؟

حول مضار المدواخ والشيشة، يقول الدكتور عماد:" قد يخدع المدخنين بعدم إطلاقه لرائحة الدخان المعتادة، لكن تركيز النيكوتين فيه أقوى بكثير منه في السيجارة، حيث يعادل تركيز النيكوتين في المدواخ كتدخين ثلاث سجائر في جلسة واحدة، ولكن هذا ليس أسوأ ما في الموضوع، حيث لا تتوقف المشكلة الأكبر بالنسبة للشيشة عند مستوى تركيز النيكوتين فيها، بل تتجاوزها إلى تركيز المواد الكيميائية التي تُنتجها، فكمية المواد الكيميائية التي يُطلقها دخان الشيشة أعلى بمعدّل 100 مرّة مقارنةً بالسيجارة، فكمية المواد الكيميائية التي يتم استنشاقها خلال جلسة تدخين الشيشة لمدة 60 دقيقة تُعادل تدخين 100 سيجارة، كما يجب تجنّب تدخين السيجارة الإلكترونية، لأن الكثير من المدخنين الذين يلجأون إلى وسيلة التدخين هذه ينتهي بهم المطاف بالانتكاس والعودة إلى عاداتهم القديمة في التدخين.

ويؤكد الدكتور عماد أن الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، وللوصول إلى حياة خالية من التدخين تماماً، لا بد من تضافر عدد من العوامل الأساسية، ومنها: وضع استراتيجية واضحة، ووجود الحافز والوعي والدافع للإقلاع عن التدخين، فقد يبدو الإقلاع عن التدخين صعباً، وخاصةً بالنسبة للمدخنين منذ زمن طويل، ولكن الفوائد الصحية التي يجنيها المُقلعين عن التدخين ذات أثر كبير، ويتضح هذا الأثر خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الفضيل عندما يتم الامتناع عن التدخين خلال فترة النهار، لذا يجب على المدخنين جعل شهر مضان فرصة لتعزيز صحتهم وسعادتهم، وجعلها خطوة محفزة للإقلاع عن التدخين إلى الأبد.

ماهي الفوائد الصحية للجسم التي يحققها التوقف عن التدخين؟

حول الفوائد الصحية الجمّة والأثر الذي يتركه التوقف عن التدخين في جسم المُقلعين عن التدخين، يقول الدكتور عماد: "تبدأ التغييرات تطرأ على الجسم خلال أول 20 دقيقة من التوقف عن التدخين، حيث يبدأ ضغط الدم في الانخفاض، وتتحسن الدورة الدموية في غضون بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، وتعود حاستي الشم والتذوق للعمل بفعالية، ويصبح التنفس أسهل وتتحسن وظائف الرئة بشكل ملحوظ بنسبة تصل إلى 30٪ خلال الأسبوع الأول، وبذلك فهي فرصة لاخراج السموم بشكل عام من الجسم وخاصة الرئة وتنضيف الجهاز التنفسي من المواد السامة الموجودة في جميع انواع التدخين الذي يشمل (المدواخ، السجائر، الشيشة، وغيرهم)، كما انها فرصة للتقليل من احتمالية إصابة الجهاز التنفسي بالتهاب الشعب الهوائية الأمراض المزمنة والخبيثة التي قد تصيب الرئة على المدى البعيد لا قدر الله.

كما تتحقق فوائد اخرى للأشخاص الذين يعيشون في محيط المدخن عند توقفه عن التدخين، سواء كانوا اطفالاً او نساء حوامل أو كبار السن من المصابين بالأمراض المزمنة، عن طريق تقليل التدخين السلبي الذي يقصد به استنشاق دخان السجائر او الشيشة.

من المعروف ان التدخين يزيد من احتمالية التهاب الشعب الهوائية وانسجة الرئة فمع تقليل كمية التدخين خلال الصيام ستقل بالتتابع هذه الالتهابات التي تنتج عن التدخين وبذلك تحسين الصحة العامة للرئة ومجرى الجهاز التنفسي ومن ذلك تزداد اللياقة البدنية للاشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

يشار إلى أن عيادة الجهاز التنفسي والامراض الصدرية في مدينة الطبية، تقدم فحص تخطيط النفس وتعالج المصابين بالربو وحساسية الصدر والأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز التنفسي، وضيق النفس، اضافة الى توفير الفحوصات التشخيصية الشاملة للجهاز التنفسي. 

  • لماذا يعتبر شهر رمضان فرصة مثالية للإقلاع عن التدخين؟

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شهر رمضان
التدخين
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