محمد بن راشد يُصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (14) لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس أمناء المؤسسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كلٌّ من: سمو الشيخ حمـدان بن محمد بن راشد آل مكتـوم نائباً للرئيس، وسمو الشيخ مكتـوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمـد بن محمـد بن راشــد آل مكتوم ، وسمو الشيخة منـال بنت محمـد بن راشد آل مكتـوم، وسمو الشيخة لطيـفة بنت محمـد بن راشـد آل مكتوم، وسمو الشيخة ميثــاء بنت محمـد بن راشـد آل مكتوم.

كما يضم المجلس في عضويته: أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العطاء، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطّعام، وأمين عام جائزة الإعلام العربي، والأمين العام المُساعِد لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.