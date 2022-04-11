صندوق أبوظبي للتقاعد يفتح المجال لأصحاب العمل والمهن الحرة للتسجيل في الصندوق

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد بفتح المجال لأصحاب العمل والمهن الحرة في أبوظبي للتسجيل في الصندوق للاستفادة من المنافع التأمينية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: pensions.gov.ae.
وأكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن ذلك يأتي في إطار سعيه إلى توفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين العاملين في الإمارة.
في إطار السعي إلى توفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين العاملين في الإمارة، صندوق أبوظبي للتقاعد يفتح المجال لأصحاب العمل والمهن الحرة #في_أبوظبي للتسجيل في الصندوق للاستفادة من المنافع التأمينية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: https://t.co/M8fX2sK1Yc#نتصدر_المشهد pic.twitter.com/w6ZRsunQB5— صحيفة الاتحاد (@aletihadae) April 11, 2022