صندوق أبوظبي للتقاعد يفتح المجال لأصحاب العمل والمهن الحرة للتسجيل في الصندوق

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد بفتح المجال لأصحاب العمل والمهن الحرة في أبوظبي للتسجيل في الصندوق للاستفادة من المنافع التأمينية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: pensions.gov.ae.

وأكد صندوق أبوظبي للتقاعد أن ذلك يأتي في إطار سعيه إلى توفير الحماية التأمينية لجميع المواطنين العاملين في الإمارة.