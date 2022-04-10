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5 ملايين درهم من «الإمارات الإسلامي» لمبادرة «المليار وجبة»
صلاح محمد أمين
11 ابريل 2022 01:44

دبي (الاتحاد)

 أعلن الإمارات الإسلامي تخصيص تبرع بقيمة 5 ملايين درهم مساهمةً في مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي من الفئات الأقل حظاً في 50 دولة.
وتحقق مساهمة مصرف الإمارات الإسلامي توفير المواد الغذائية الأساسية للأفراد والأسر الأقل دخلاً في المجتمعات التي تشملها مبادرة «المليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم» بالتعاون مع منظمات دولية للأمم المتحدة وشبكات إقليمية معنية بتوفير الأمن الغذائي للفئات الهشة، إضافة إلى المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية المحلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول التي تغطيها «المليار وجبة»
وينضم المصرف بتبرعه للمبادرة إلى قائمة طويلة من رواد العمل الخيري والإنساني من المؤسسات والشركات والأفراد، الذين أعلنوا دعمهم لجهود مبادرة «المليار وجبة» منذ بدئها تلقي مساهمات المتبرعين مع غرة شهر رمضان المبارك، في حراك مجتمعي شامل شمل مختلف الفعاليات الاقتصادية والفئات المجتمعية تضامناً مع المحتاجين والجوعى، وتوفيراً لشبكة أمان غذائي لهم، وتجسيداً لقيم العطاء والبذل الراسخة في مجتمع الإمارات.
وقال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «تسعدنا المساهمة في مبادرة (مليار وجبة) تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وباعتبارها واحدة من أكبر حملات مكافحة الجوع على مستوى العالم. ونهدف من خلال مشاركتنا في هذه المبادرة النبيلة إلى مواصلة دعمنا للقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) واقتداءً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل الارتقاء بجودة حياة الناس في مختلف أنحاء العالم. ويستند (الإمارات الإسلامي) إلى التزامه الراسخ تجاه المساهمة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي للتحديات الإنسانية العالمية وتشجيع العمل الخيري، بما يعكس القيم الحقيقية التي تظلل ثقافتنا الوطنية الأصيلة».

الإمارات الإسلامي
مبادرة المليار وجبة
الأمن الغذائي
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