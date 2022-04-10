«بيور هيلث» تؤكد الالتزام ببناء مجتمع صحي وسعيد

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيور هيلث»، التزام المجموعة ببناء مجتمع صحي وسعيد، وقالت إن تنظيم الدورة الثانية من «مسابقة المواهب» مؤخراً، يأتي في إطار ذلك الالتزام بصفتنا منصة رائدة ومتكاملة للرعاية الصحية، من أجل بناء مجتمع يتمتع بعمر طويل وحياة صحية وسعيدة، مضيفة بأن نسخة هذا العام من المسابقة تعد منصة مثالية لشكر زملائنا في الخطوط الأمامية، والإشادة بجهودهم في الحفاظ على مجتمع صحي وسليم.

وقالت: ترسخ «مسابقة المواهب» ثقافة مجموعة «بيور هيلث»، والتزامها التام بتعزيز تنوع الموظفين وإنتاجيتهم واندماجهم. كما تعد المبادرة فرصة هامة لتسليط الضوء على مواهب زملائنا ومهاراتهم، وتمكينهم من التواصل والتفاعل والمشاركة، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم من الابتكار والإبداع والتعاون. وإطلاق مثل هذه المبادرات يشكل جزءاً أساسياً من رؤيتنا المستقبلية وجهودنا المتواصلة للتركيز على الاستثمار في الأفراد.

وحول استراتيجيات «بيور هيلث» وسياساتها الرامية إلى ضمان بيئة عمل إيجابية وإنتاجية، قالت شايستا آصف: ابتكرت «بيور هيلث» منذ إنشائها طرقاً عديدة لتعزيز تجربة الموظفين وإظهار مهاراتهم. كما ندعم مبدأ التوازن بين الحياة الشخصية والعمل لمنح زملائنا فرصة التميز في عملهم وتحفيز ثقافة شمولية من خلال مبادرات تتيح لهم إمكانية إبراز مواهبهم.