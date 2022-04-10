صالح العامري ينهي عزلته «الفضائية» يوليو المقبل

آمنة الكتبي (دبي)

ينهي صالح العامري، رائد محاكاة الفضاء، عزلته ومهمته شهر يوليو القادم، وذلك ضمن برنامج «سيريوس 21» الذي يستمر لمدة 8 أشهر في بيئة معزولة كلياً عن العالم الخارجي، ويجري تنفيذه في موسكو، حيث بدأ صالح العامري في 4 نوفمبر أول مهمة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء، وتُنفذ بمشاركة رواد محاكاة من أميركا وروسيا. وأعضاء الطاقم الأساسي، هم أوليغ بلينوف وفيكتوريا كيريتشينكو وإيكاترينا كراياكينا من روسيا، وويليام براون وآشلي كوالسكي من الولايات المتحدة، وصالح العامري من الإمارات العربية المتحدة.

وأجرى صالح العامري، رائد محاكاة الفضاء، تجربة محاكاة تشغيل روبوت في الفضاء، ضمن مهمة برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية سيريوس 21.

ويمضي العامري 8 أشهر في أول تجربة إماراتية لمحاكاة الحياة في الفضاء، ضمن المحطة «سيريوس 21» في العاصمة الروسية موسكو، رفقة 5 رواد من وكالتي الفضاء «ناسا» و«رزكوزموس»، كما أجرى عدة تجارب في وقت سابق، شملت محاكاة الهبوط على سطح القمر، وتقليل التوتر في العزلة، وكذلك تجارب الواقع الافتراضي، وتتضمن إطلاق مركبة وتأمين التحامها مع محطة الفضاء الدولية، والتحليق فوق القمر والمريخ.

وطوال المهمة، سيقوم «الطاقم رقم 1» بإجراء 71 بحثاً وتجربة، بينها 5 تجارب إماراتية من 4 جامعات في الدولة، وذلك في المجمع التجريبي الأرضي في معهد الأبحاث الطبية والحيوية في أكاديمية العلوم الروسية في العاصمة موسكو، حيث يجري تكليف الرواد المشاركين في «سيريوس 21» بمهام معينة، يتعين عليهم القيام بها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي، على نحو يحاكي الرحلات الفضائية الطويلة تماماً، فيما يقوم البرنامج بتطوير مراحل وسيناريوهات مختلفة لمهمة مأهولة إلى القمر، وتشتمل هذه المراحل على الإطلاق والسفر في المدار، إضافة إلى الهبوط والعودة إلى الأرض.

ويعمل الطاقم في جسم محكم الإغلاق يحاكي مركبة فضائية، بهدف تقييم تأثير العزلة على الحالة النفسية والجسدية والأداء العقلي والبدني، وكذلك على الأنظمة الفسيولوجية الرئيسية لجسم الإنسان، وضمان التحكم في الحالة الصحية للأشخاص الخاضعين للاختبار، ووفق المعايير البيئية والظروف الصحية للعزل، فيما تشمل أهداف المهمة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للبيانات العلمية التي يتم الحصول عليها أثناء تنفيذ المشروع.

وتعد مهمات محاكاة الفضاء تجارب محورية تضع أسساً لتصميم وتنفيذ مهام فضائية مستقبلية، فيما ترسم خريطة طريق لاستكشاف المريخ والكواكب الأخرى، وتقوم هذه التجارب بدور جوهري في مجال البحث العلمي لفهم هذا القطاع العلمي، فيما يستفيد العلماء من نتائج هذه التجارب في تطوير آليات خاصة باتخاذ تدابير مضادة تساعد البشر على مواجهة المخاطر التي قد نواجهها في الفضاء، بالإضافة إلى اختبار تقنيات جديدة.

..ويجري فحوصاً لعينات من القمر

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء صوراً لرائد محاكاة الفضاء صالح العامري وهو يجري فحوصاً للعينات التي جمعها مع زملائه خلال قيامهم بتجربة محاكاة الهبوط على سطح القمر، ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة «سيريوس 21».