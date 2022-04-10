مسجد الشيخ زايد بعجمان يستضيف نخبة من القراء

عجمان (وام)

يستضيف مسجد الشيخ زايد في عجمان، نخبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي لإمامة المصلين طوال شهر رمضان الفضيل، وذلك ضمن جدول فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورته الـ 16 والتي تُقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الشهر المبارك. ويحيي 10 قراء من العالم الإسلامي، ليالي شهر رمضان المبارك، في صلاة التراويح والقيام. وبدأ فضيلة الشيخ الدكتور علي صالح البلوشي الأيام الأربعة الأولى من الشهر الكريم ثم أعقبه القارئ الشيخ إسلام صبحي والقارئ علاء المزجاجي على أن يعقبه القارئ الشيخ سلطان المرزوقي والقارئ محمد الغزالي، ومن ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، القارئ حمزة معاذ، والقارئ علي صالح عمر والقارئ يوسف البلوشي والقارئ عبد السلام محمد، وفي الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الكريم سيؤم المصلين في صلاة القيام القارئ الشيخ حميد الهوتي.