انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام نهاراً، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خاصة على السواحل، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً. الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س، والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:13 والثاني عند الساعة 08:00 والجزر الأول عند الساعة 15:52 والجزر الثاني عند 28:03، في حين يكون بحر عمان متوسط الموج قد يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:07 والمد الثاني عند الساعة 06:22 والجزر الأول عند الساعة 11:44 والجزر الثاني عند الساعة 01:14.