«بيئة أبوظبي»: توفير الحماية لموائل بحرية وبرية حرجة

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت هيئة البيئة - أبوظبي، من خلال إجراءات التقييم والتصريح البيئي لأنشطة المشاريع والمنشآت خلال مراحل التصميم المبكرة، في حماية حوالي 60 كيلومتراً مربعاً من الموائل البحرية، و850 ألف متر مربع من الموائل البرية الحرجة، وتقليل المخلفات السامة الناتجة عن عمليات الحفر بمعدل 2800 متر مكعب.

وبينت النتائج البيئية لبعض المشاريع والمنشآت الكبرى التي تم تقييمها خلال العام الماضي لضمان تنفيذ أفضل الممارسات المتاحة والامتثال للقوانين والتشريعات البيئية المعمول بها، أنها تمكنت إجراءات التقييم من خفض انبعاثات كلوريد الهيدروجين/ الهيدروكلوريد الفوروديسين لإنتاج الفلور بنسبة 99%، وتم تجنب 800 كيلوواط ساعة من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون باستخدام الطاقة النظيفة.

وشهد العام الماضي تحديث الأنظمة الإلكترونية بما يعزز قدرات الهيئة على توحيد متطلبات التصاريح وتسهيل إجراءاتها، وتضمن التحديث مراجعة جميع الأنشطة الصناعية والتجارية والتنموية في إمارة أبوظبي، ووضع معايير جديدة على أساس المخاطر البيئية، ودمج البرنامج المحدث في تصميم الخدمات الرقمية الجديدة.

كما تمت مواءمة إجراءات التصاريح البيئية لهيئة البيئة - أبوظبي مع متطلبات «تم»، وتم اتخاذ نهج جديد قائم على إدارة المخاطر عند إعادة الهيكلة الكاملة لمخططات الخطوات المتتالية لجميع إجراءات التصاريح البيئية، وتمت أتمتة 65% من إجراءات التصاريح البيئية، ومراجعة ودمج أكثر من 2000 شرط من شروط التصاريح البيئية. ووفقاً للتقرير السنوي لهيئة البيئة - أبوظبي الصادر مؤخراً، فقد تمت معالجة 1965 طلب ترخيص بيئي، وإعداد 372 دراسة وخطة وتقريراً بيئياً، ومعالجة 77 طلباً بشأن تسجيل مكتب استشارات بيئية، وتحقيق الامتثال بنسبة 98% للفترة المحددة لمعالجة طلبات التصاريح البيئية، والامتثال بنسبة 97% لمراجعة الدراسات البيئية.

وشهد العام الماضي تنفيذ 755 زيارة ميدانية تفتيشية على المنشآت والمشاريع للتأكد من امتثالها للقوانين والتشريعات البيئية وشروط التراخيص التي تصدرها الهيئة، وشملت قطاعات الإسمنت ومنتجاته، تربية الحيوانات وذبحها، الحديد والصلب، تصنيع وتجارة المواد الخطرة، المنتجات البلاستيكية، مشاريع التطوير والبنية التحتية، تصنيع المنتجات الغذائية، تصنيع منتجات الأخشاب والأثاث، إدارة النفايات الصلبة والسائلة، تصنيع المعدات الكهربائية، تصنيع الآلات والمركبات، تصنيع الأسمدة، ومواد الإسفلت والرصف.

وفي إطار تعزيز برنامج التقييم البيئي والتصريح، تم استكمال برنامج التقييم البيئي الاستراتيجي الذي يهدف إلى تضمين الاعتبارات البيئية في تصميم المشاريع الاستراتيجية، والخطط الرئيسية وتطوير البرامج، وإعداد شروط التصاريح البيئية لقطاعات جديدة وهي المسالخ والمنشآت الطبية، ومراجعة وتحديث تسعة إجراءات تشغيل قياسية لبرامج التصاريح البيئية، وتسع وثائق أدلة إرشادية فنية لتطبيق أفضل الممارسات البيئية.

كما تم تطوير برنامج الإبلاغ الذاتي لقطاع الحديد والصلب، وحدد البرنامج الملوثات الرئيسية ذات الصلة بقطاع الحديد والصلب، ومتطلبات الرصد والإبلاغ والتحليل الأولي للأثر الاقتصادي.