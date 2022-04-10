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«الشؤون الإسلامية»: الإمارات استثمرت في العلم والشباب
مشاركون في المجلس الرمضاني (من المصدر)
11 ابريل 2022 01:44

العين (الاتحاد) 

أكد محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن الإمارات استطاعت تحقيق الاستثمار في ركيزتين أساسيتين، هما العلم، وتأهيل الشباب والكوادر الوطنية المتميزة التي تقود وتحافظ على المنجزات الوطنية. جاء ذلك خلال أمسية رمضانية بمجلس سالم محمد بن لوتيه العامري في منطقة رملة زاخر بمدينة العين، شهدت محاضرة بعنوان «شباب الإمارات ثروة وطنية»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني لضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار الأمسيات الرمضانية التي تنظمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي العهد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والشباب وأبناء المنطقة.
وفي بداية المحاضرة، تحدث ابن لوتيه فأكد أن دولة الإمارات تزخر وتفتخر بشبابها الذين يستلهمون مبادئ وقيم الآباء المؤسسين والنهج الوطني الكبير الذي رسمه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثنياً على توجيهات القيادة الرشيدة التي تُسلح وتدعم شباب الوطن بالمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الحديثة لخدمة تطور وازدهار الوطن.
ثم قدم الدكتور محمد خير سالم العيسي، من دار إفتاء المملكة الأردنية من العلماء الضيوف في شهر رمضان، محاضرة حول التثقيف والتوجيه الديني وأهمية عدم التشدد لبناء جسور التواصل الإنساني والثقافي، وفق توجيهات دولة الإمارات لتعزيز نشر التسامح. كما تحدّث في المجلس خالد الساعدي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مدينة العين وعدد من الحاضرين، الذين أكدوا أن مسيرة الوطن حققت طموحات الشباب وتطلعاتهم. وتخلل المجلس إلقاء قصيدة للشاعر راشد بن عمير الشامسي، وإجراء مسابقة ثقافية.

الشؤون الإسلامية
الإمارات
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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