5 تخصصات جديدة في «البريطانية التطبيقية» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أعلن الدكتور أحمد مكي سعيد، مدير عام الكلية البريطانية التطبيقية بأم القيوين، عن طرح 5 تخصصات جديدة نادرة في الإمارة، تتمثل في الذكاء الاصطناعي، والأمن الإلكتروني، وهندسة البرمجيات، وتطوير الألعاب، وعلم الروبوتات.

وقال إن هذه التخصصات تم طرحها لمواكبة الطفرة العلمية والذكية، التي تشهدها الدولة، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لتخصيصه مبنى للكلية، ومتابعة سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين، حيث نجحت الكلية في إنجاز 12 مشروعاً مبتكراً، أهمها مشروع جهاز التنفس الاصطناعي «بسمة أمل»، الذي تم ابتكاره بهدف تقديم الدعم للقطاع الصحي في الدولة، من أجل مساعدة المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور أحمد مكي، أن الكلية تقدم 5 برامج هندسية للطلاب الجامعيين، تشمل على الهندسة الكهربائية والإلكترونية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة المدنية، والمعمارية والتصميم الداخلي، وعلوم الحاسوب، بالإضافة إلى 5 تخصصات الجديدة، لافتاً إلى إن الكلية تتبع معايير المجلس الهندسي بالمملكة المتحدة كمرجع للجودة والمعايير المعتمدة عالمياً.

وأشار إلى أرتفاع الطلب على تخصص علوم الكمبيوتر، من قبل المؤسسات المالية وبيوت البرامج، وشركات الاتصالات، موضحا أن الطلاب يدرسون البرمجة وتطوير الأجهزة المحمولة، وإدارة الشبكات وأمن الأنظمة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، كما يطورون مهاراتهم في معالجة البيانات وتخزينها ونقلها.

وأكد أن تخصص هندسة البرمجيات يساعد الطلاب على تطوير مهاراتهم في تصميم البرمجيات وتطويرها، وبناء أنظمة الكمبيوتر وبرامج التطبيقات، مؤكداً إن تخصص الذكاء الاصطناعي له أهمية كبيرة في تطوير جميع أجزاء الأعمال والمجتمع، ويفتح الباب أمام مجموعة من الوظائف.

وقال الدكتور أحمد مكي، إن الأمن الإلكتروني «الأمن السيبراني» هو قطاع متنام، مسؤول عن حماية أنظمة الكمبيوتر والمعلومات الحساسة من مجرمي الإنترنت أو الوصول غير المرغوب فيه، فضلاً عن ضمان اتباع القوانين واللوائح المناسبة.

ولفت إلى إن هناك حاجة في صناعة الألعاب الإلكترونية، من قبل الشركات والمؤسسات، لتطوير التقنيات العلمية التي تجذب أفراد المجتمع، لافتاً إلى إن تخصص «تطوير الألعاب»، يحظى بإقبال من الطلاب للالتحاق به، كما أن «علم الروبوتات»، يعزز من فرص الاستثمارات في القطاع الصناعي، ويساهم في حلول وخدمات ذكية.