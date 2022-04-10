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اختتام التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن
المشاركون خلال زيارة المجمع (من المصدر)
11 ابريل 2022 01:44

عجمان (الاتحاد)  

اختتم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم أعمال التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم في دورتها 15 لعام2021-2022 بتأهل 160 متسابقاً إلى التصفيات النهائية. والتي ينظمها المركز سنويا، وقد أقيمت حضوريا بمركز هاجر في عجمان. وتختص الجائزة بالمسابقات العامة على مستوى الدولة، ويتنافس فيها 1730 متسابقا من 40 جنسية مختلفة في 4 مسابقات تضم ثمانية عشر فرعاً. وبلغ عدد المراكز القرآنية المشاركة في الجائزة 101 مركز على مستوى الدولة وشارك في الجائزة 660 مواطناً ومواطنة في جميع أفرع المسابقات، كما بلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية 160 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون على المراكز الخمسة الأولى لكل فرع.
وقال  حسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم بأن هذا العمل الكبير يتم تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد  عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
وأشار الحمادي إلى أن الجائزة «تواصل دورها في خلق بيئة قرآنية تنافسية ومحفزة مناسبة للمهتمين بالقرآن وعلومه. وللتشجيع على الاهتمام بحفظ القرآن الكريم ولخلق جيل تأسس على قيم القرآن وبنائه الإنساني».

جائزة عجمان للقرآن الكريم
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