اليوم 08:12
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«كهرباء الشارقة» ومجمع «البحوث» يبحثان تفعيل التعاون
المشاركون خلال زيارة المجمع (من المصدر)
11 ابريل 2022 01:44

الشارقة (الاتحاد) 

 زار وفد من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجمع الشارقة للبحوث والابتكار وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات وبحث سبل تفعيل التعاون المشترك لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير وإعداد الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأوضحت عائشة حسين عبدالله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة أن قسم الابتكار التابع للإدارة نظم الزيارة التي شارك فيها نخبة من الموظفين والمهندسين وتم خلالها الاستماع إلى نبذة تعريفية عن المجمع وأبرز المشاريع التكنولوجية و دور المجمع الفعّال في الربط بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية التي تعمل وفق نطاقه لدعم مختلف الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية. 
كما اطلع الوفد خلال الزيارة على ردهة الابتكار التي خُصّصت لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تشمل حزمة من أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية للعديد من المجالات، فضلاً عن مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، وهو مشروع عصري لتعلم مهارات جديدة وإشراك المشاركين في محتوى التعلم من خلال بيئة آمنة ومناسبة، ويعتبر أول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الإمارة و في نهاية الزيارة تم مناقشة مجالات التعاون وسبل التقييم و التدريب عبر الذكاء الاصطناعي و الواقع الافتراضي.

الشارقة
كهرباء الشارقة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©