«كهرباء الشارقة» ومجمع «البحوث» يبحثان تفعيل التعاون

الشارقة (الاتحاد)

زار وفد من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مجمع الشارقة للبحوث والابتكار وذلك للاطلاع على أفضل الممارسات وبحث سبل تفعيل التعاون المشترك لتطوير الخدمات المقدمة للجماهير وإعداد الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضحت عائشة حسين عبدالله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بالهيئة أن قسم الابتكار التابع للإدارة نظم الزيارة التي شارك فيها نخبة من الموظفين والمهندسين وتم خلالها الاستماع إلى نبذة تعريفية عن المجمع وأبرز المشاريع التكنولوجية و دور المجمع الفعّال في الربط بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية التي تعمل وفق نطاقه لدعم مختلف الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية.

كما اطلع الوفد خلال الزيارة على ردهة الابتكار التي خُصّصت لرواد الأعمال والشركات الناشئة التي تشمل حزمة من أحدث التقنيات والمختبرات البحثية التطبيقية للعديد من المجالات، فضلاً عن مختبر الشارقة المفتوح للابتكار، وهو مشروع عصري لتعلم مهارات جديدة وإشراك المشاركين في محتوى التعلم من خلال بيئة آمنة ومناسبة، ويعتبر أول حاضنة للشركات الناشئة والأعمال الابتكارية في الإمارة و في نهاية الزيارة تم مناقشة مجالات التعاون وسبل التقييم و التدريب عبر الذكاء الاصطناعي و الواقع الافتراضي.