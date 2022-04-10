«الاتحادية للموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: «تعافي» للحد من تداعيات «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مبادرة «تعافي»، والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة لموظفي الحكومة الاتحادية ومتعامليها على حد سواء، وذلك من خلال مراقبة ومتابعة مستجدات الوضع الوبائي في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، عبر ربط مخرجات تطبيق «الحصن» مع نظام التقارير الذكية.

ويعد هذا النظام أحد أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية الذكية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة «بالإنابة»، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن مبادرة «تعافي» تعد استكمالاً لسلسلة المبادرات والجهود الحثيثة التي بذلتها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية منذ بدء جائحة كوفيد – 19 مطلع العام 2020.

وأشارت إلى أن هذه الجهود هدفت في مجملها للحفاظ على صحة وسلامة موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وأفراد أسرهم، والمتعاملين، ودعم جهود دولة الإمارات في احتواء الجائحة، وتقويض تداعياتها على مختلف قطاعات الأعمال ومناحي الحياة.

وذكرت أن مبادرة «تعافي» عبارة عن خدمة معلوماتية ترمي من خلالها الهيئة إلى إبقاء الوزارات والجهات الاتحادية على اطلاع تام بمستجدات كوفيد-19 في تلك الجهات، ودعمها فيما يتعلق باتخاذ القرارات والإجراءات الاحترازية الاستباقية وفق البيانات الصحية الآنية، التي يستقيها نظام التقارير الذكية في نظام «بياناتي» من تطبيق «الحصن». وقالت السويدي: «من أهم هذه البيانات، معدلات تطعيم الموظفين، ونسب الإصابات بينهم، وعدد الموظفين المخالطين لمصابين بكوفيد– 19، حيث تم إنجاز المشروع بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع».

ولفتت إلى أن الربط الإلكتروني للمؤشرات والإحصائيات ذات الصلة بجائحة كوفيد-19، يعد من المشروعات الاستراتيجية الحيوية التي تعول عليها حكومة دولة الإمارات كثيراً في تحقيق التعافي المجتمعي المستدام، ومواصلة التقدم المبهر الذي أحرزته الدولة على صعيد إدارة ملف الجائحة.

وذكرت أن مبادرة «تعافي» ستمكن الوزارات والجهات الاتحادية وإدارات الموارد البشرية فيها من اتخاذ القرارات السليمة، فيما يتعلق بمواجهة جائحة كوفيد– 19 في تلك الجهات، حيث سيقوم نظام «بياناتي» بتزويد إدارات الموارد البشرية بالبيانات الآنية حول معدلات تطعيم الموظفين، ونسبة المصابين منهم، والمخالطين لمصابين، وتذكيرهم بمواعيد تلقي الموظفين للجرعات الداعمة، والإجراءات التحسينية التي ينبغي على الجهات اتخاذها في ظل تطورات الوضع الوبائي فيها.

وبينت أن «تعافي» ستسهل على الوزارات والجهات الاتحادية تتبع وحصر حالات الإصابة والمخالطة، بشكل يومي، ضمن بيئة العمل، وتحديد مناطق التركز والانتشار للعدوى، ومتابعة الموظفين المصابين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفق آلية إلكترونية موثقة، ضمن نظامي «بياناتي» والحصن.

وكشفت السويدي، أن نظام «بياناتي» سيرسل إشعارات إلكترونية لموظفي الحكومة الاتحادية لتذكيرهم بمواعيد استكمال جرعات التطعيم، وضرورة إجراء الفحوصات المطلوبة، وفق البروتوكولات المعتمدة.

تصنيف الجهات

من جانبها، أوضحت عائشة خليفة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، أنه سيتم تصنيف الوزارات والجهات الاتحادية ضمن أربعة مستويات وهي (الأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والأحمر)، حيث يعتمد تصنيف الجهات على عاملين مهمين هما: نسبة الموظفين المصابين في الجهة، ونسبة الموظفين المطعمين بجرعتين أو أكثر من أي لقاح لكوفيدـ 19 معتمد في الدولة.

وذكرت أن الهيئة نجحت في تطوير لوحة المتابعة والتقارير الذكية، وربطتها مع تطبيق الحصن، لغاية اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وأنها ستتابع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بتحقيق التعافي في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، كما طورت آلية لإصدار التنبيهات والإشعارات الخاصة بالحالات الإيجابية، ضمن نظام «بياناتي»، بالاعتماد على نتائج الفحوصات المسجلة وفق الربط مع برنامج الحصن.

ودعت الإدارات العليا في الوزارات والجهات الاتحادية لمتابعة لوحة المؤشرات الذكية، بشكل يومي، واعتماد التوصيات الصادرة عن إدارة الموارد البشرية، لمعالجة الوضع الوبائي لديها، وحثت إدارات الموارد البشرية على حصر حالات الإصابة والمخالطة، ونسب الموظفين الحاصلين على اللقاح، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة في الجهة.

وبينت السويدي أن نظام «بياناتي» وضمن مبادرة «تعافي» سيرسل العديد من الإشعارات الإلكترونية للوزارات والجهات الاتحادية.

ومنها: (إشعار للإدارة العليا للجهة، عند تصنيفها ضمن النطاق الأحمر أو البرتقالي، وإشعار لإدارة الموارد البشرية عند ظهور حالة إيجابية في تطبيق الحصن لأي من موظفي الجهة، وإشعار بمواعيد التطعيم للجرعات الداعمة لجميع الموظفين، وإشعار لمواعيد إجراء إعادة الفحص للحالات الإيجابية من الموظفين، وإشعار يتضمن تاريخ انتهاء فترة المخالطة).

ورشة افتراضية

من أجل التعريف بمبادرة «تعافي» عقد قطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، ورشة افتراضية، بمشاركة العشرات من مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تم خلالها شرح أبرز ملامح مبادرة «تعافي» المعلوماتية الاستباقية، التي تربط نظام «بياناتي» مع تطبيق الحصن، والرد على تساؤلات المشاركين.

وتحدث خلال الورشة كل من عائشة خليفة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، في الهيئة، وزايد القحطاني، مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة، ونوره جاسم رئيس قسم قياس مؤشرات الأداء والمتابعة.