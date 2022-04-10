500 مشارك في سباق «كليفلاند» للتوعية بالشلل الرعاش

أبوظبي(الاتحاد)

انضمّ ما يقرب من 500 مشارك إلى السباق الرمضاني ضمن الحملة التوعوية لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، حول مرض الشلل الرعاش (باركنسون)، والذي أقيم أمس الأول في «ياس إيكرز جولف أند كاونتري كلوب».

توزّع المشاركون من مختلف الفئات العمرية على ثلاث فئات، وفقاً للمسافات التي تراوحت ما بين 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات و10 كيلومترات، حول ملعب الغولف، حيث احتشد عدد كبير من المشجعين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض الشلل الرعاش (باركنسون) الذي يصادف 11 أبريل الجاري. وهدف الحدث إلى رفع الوعي حول أهمية الحفاظ على النشاط البدني، الذي يعد عاملاً مهماً في التصدي للمرض وعلاجه وإدارته، وذلك بالنسبة لملايين الأشخاص على مستوى العالم ممن يتعايشون مع مرض باركنسون.

وقال الدكتور شيفام ميتال طبيب الأعصاب في معهد الأعصاب، وإخصائي مرض باركنسون واضطرابات الحركة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «إننا من خلال مثل هذه المبادرات والفعاليات نسعى إلى توجيه رسالتنا إلى مرضى الباركنسون بضرورة الحفاظ على النشاط المستمر وممارسة الرياضة بأمان، وأن نؤكّد لهم أنهم ليسوا وحيدين في معركتهم مع المرض، وأننا نرافقهم خطوةً بخطوة ونتواجد دائماً لتوفير كافة أنواع الدعم لهم.»

وقبل بدء السباق، عقدت سلسلة جلسات قدّمها كبار الخبراء من كليفلاند كلينك أبوظبي، وشمل ذلك جلسة «للتوعية بمرض باركنسون»، وتلتها جلسة غنية بالمعلومات حول «كيفية إدارة مرض الباركنسون خلال رمضان»، وكذلك بعض النصائح حول «آلية التحدّث بوضوح عن مرض باركنسون».

وينظّم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي تحدياً افتراضياً لمرضى باركنسون ولأولئك الذين لم يتمكنوا من الانضمام للسباق ويستمرّ حتى نهاية أبريل الجاري وهو متاح لكافة الراغبين بالمشاركة في أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ولمن يود الاطلاع على تفاصيل التحدي أو يرغب بالمشاركة، يمكن زيارة صفحة سباق كليفلاند كلينك أبوظبي الافتراضي للتضامن مع مرضى الشلل الرعاش (باركنسون).

الجدير بالذكر في هذا الصدد أن المرضى كانوا، في السابق، يسافرون لتلقي العلاج في الخارج، إلا أنه وفي عام 2019، تم تأسيس مركز أبحاث علاج مرض باركنسون في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو المركز الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوفر مجموعة متنوعة من العلاجات الطبية والجراحية لمرضى باركنسون بما في ذلك التحفيز العميق للدماغ، والعلاجات بالمضخات مثل العلاج بجل الدوبامين المعوي، والعلاج بمضخة الأبومورفين، ويعمل بالمركز فريق متعدد التخصصات، بما في ذلك أطباء الأعصاب والأطباء النفسيون وأخصائيو الجهاز الهضمي وأطباء المسالك البولية وجراحة الأعصاب وفريق إعادة التأهيل العصبي، بما في ذلك العلاج الطبيعي والعلاج المهني وعلاج النطق. وقد أدى ذلك إلى إزالة أعباء السفر إلى الخارج بعد أن أصبح علاج وإدارة المرض متاحَين بسهولة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ووفق أعلى المعايير العالمية.