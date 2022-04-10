تجديد صفة الضبطية القضائية لـ 29 مفتشاً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي، دورة تدريبية تنشيطية متخصصة لتجديد صفة الضبطية القضائية لـ29 مفتشا ومأمور ضبط قضائي من 3 جهات حكومية، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات المفتشين وإكسابهم المعارف اللازمة لأداء مهامهم وفق الضوابط القانونية المحددة، بما يسهم في تطوير الأنشطة والأعمال الخاضعة لرقابتهم والنهوض بالأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة.

وتفصيلاً، خضع المفتشون ومأمورو الضبط القضائي، من دائرة الطاقة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ودائرة الثقافة والسياحة، إلى 145 ساعة تدريبية ضمن البرنامج التأهيلي لمنح وتجديد صفة الضبطية القضائية.

وأفادت دائرة القضاء، بأن الدورة التنشيطية لتجديد صفة الضبطية القضائية لمفتشي الجهات الحكومية، والتي تنفذها أكاديمية أبوظبي القضائية، تستهدف إكساب المفتشين المهارات المتكاملة لتمكينهم من تطبيق المستحدثات التشريعية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة التنموية في إدارة المرافق العامة، من خلال التطبيق الصحيح لمفاهيم الضبط الإداري ومبادئ وأحكام القانون، فضلاً عن المفاهيم الحديثة لأحكام الضبط القضائي التقويمي. وأكدت الدائرة التزامها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التدريب الأكاديمي والعملي، وتقديم برامج تدريبية متطورة تصقل مهارات وقدرات المتدربين تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي.

ويشار إلى أن البرامج والدورات التدريبية لمأموري الضبط القضائي، تركز على القواعد التنظيمية للتأهيل لمنح صفة الضبطية القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي وفقاً للأنظمة والقوانين في إمارة أبوظبي، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب في مختلف المجالات التخصصية المعتمدة وفق أرقى الممارسات، مع ربط التدريب العملي بواقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.