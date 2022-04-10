«مجلس شرطة أبوظبي»: ترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية في نفوس النشء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي مجلسها الرمضاني الأول لعام 2022 بعنوان «رمضان شهر الخير»، ضمن الدورة السادسة للمجالس الرمضانية تحت شعار «شرطة أبوظبي.. أمن واستقرار وخدمات مجتمعية متطورة»، وحثت على أهمية ترسيخ العادات والتقاليد الإماراتية في نفوس النشء، والتي يعتبرها الأجداد صمام أمان يحمي أجيال المستقبل لتتناقلها الأجيال بفخر مستمد من تفردها وخصوصيتها، واهتمام نابع من قدرتها على رسم صورة ناصعة للإمارات في عيون العالم.

وأدار المجلس المساعد أول عائشة سيف البدواوي من إدارة الإعلام الأمني، موضحة أن المجالس، والتي تنظمها إدارة الشرطة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع مكتب شؤون الشرطة النسائية بشرطة أبوظبي، تأتي في إطار حرص القيادة الشرطية على نشر التوعية الأمنية وتعزيز التواصل المجتمعي، وتأكيد تعاون أفراد المجتمع في مكافحة الجريمة، وتعريف الجمهور بالخدمات الشرطية والاستفادة منها.

وتحدثت أحلام سعيد اللمكي مدير إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، في المحور الأول من المجلس (رمضاني غير)، عن كيفية استثمار هذه الأيام الفضيلة في تنمية الذات وتنمية السلوك وصقل المهارات، لافتة إلى أن شهر رمضان بعبقه وتميزه عن باقي الشهور يعد فرصة ثمينة عبر أجوائه الروحانية من أجل التنمية الذاتية والمجتمعية.

وتناولت الاختصاصية الاجتماعية موزة مبارك القبيسي من أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الأمنية والشرطية في المحور الثاني موضوع (موروثنا الشعبي في شهر رمضان)، مشيرة إلى أن هذا الشهر الفضيل يعد من أهم المناسبات والأوقات التي يمكن أن نبرز خلالها الموروث الشعبي والعمل على تأصيله في نفوس الناشئة.

أما الاختصاصية الاجتماعية رزنة فهد الأحبابي من إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، فتحدثت في المحور الثالث عن (دور الأسرة في شهر رمضان)، موضحة أن للأسرة دوراً كبيراً في تنشئة الأطفال تنشئة صالحة، وعليها استثمار شهر الصوم في غرس القيم الإسلامية والعادات الحميدة في نفوس أبنائهم، ومواصلة ذلك بعد انقضاء الشهر الفضيل لتمتد وتصبح نهج حياة.

وتطرقت شيخة الشحي من الاتحاد النسائي العام في مداخلتها إلى أهمية الاعتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة لشعب الإمارات وموروثاتنا الشعبية القديمة خلال استقبال الشهر الكريم.