دورة «تصوير» للنزلاء في «إصلاحية دبي»

دبي (الاتحاد)

اختتمت في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، دورة التصوير الضوئي بعنوان «تصوير المنتجات»، نفذتها الإدارة العامة بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.

وقال الرائد محمد عبد الله العبيدلي، مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء، إن الدورة تهدف إكساب النزلاء مهارات فن أساسيات التصوير الضوئي، وتعريفهم بكيفية التقاط الصورة من زوايا عدة، والتعرف على تقنيات الكاميرات التقنية المستخدمة في التصوير، وغيرها من التقنيات الأخرى، وتضمنت الدورة استخدام التقنيات والفنيات لتصوير المنتجات والإبداع فيها.

وأضاف الرائد العبيدلي إن هذه الدورة جزء من برنامج التدريب السنوي الهادف لتأهيل النزلاء في مختلف المجالات، فيتم إلحاقهم بدورات تدريبية وتأهيلية وتعليمية وثقافية ورياضية على مدار العام بالتعاون مع الشركاء، تدعم توجه الإدارة العامة نحو الإصلاح والتوجيه، وتمنح النزيل خيارات عديدة وفرص أكبر للبدء من جديد بعد انقضاء فترة محكوميته.

وتقدم النزلاء المشاركين في الدورة بالشكر إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ولجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، على تنظيم تلك الدورة التي تساهم في تطوير مهاراتهم واستكشاف المواهب الجديدة وإعادة الثقة في نفوسهم.