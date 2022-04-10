التراحم سمة الأمة المحمدية

د. سلامة جمعة داود ضيف صاحب السمو رئيس الدولة

التراحم سمة من سمات هذه الأمة المميزة لها، قال الله جلا وعلا: (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ)، «سورة البلد: الآية 17»، فلا تزال الأمة بخير، ما أوصى بعضها بعضاً بالصبر وبالرحمة، ثم إن الرحمة غاية كبرى من أراد أن يرحمه الله تعالى فليرحم عباده وليرحم خلقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

والرحمة صفة واسعة جامعة حتى إن الله جلا وعلا لما أراد أن يصف رسوله صلى الله عليه وسلم قال في صفة جامعة: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)، «سورة الأنبياء: الآية 107»، الرحمة لا تنزع إلا من شقي، فمتى نزعت من القلوب حل محلها القسوة، وليس بعد القسوة إلا كل شر وكل دمار.

قال السعدي عن عَلَامة وجود الرَّحْمَة في قلب العبد: «وعلامة الرَّحْمَة الموجودة في قلب العبد، أن يكون محبًاً لوصول الخير لكافة الخلق عموماً، وللمؤمنين خصوصاً، كارهاً حصول الشر والضرر عليهم، فبقدر هذه المحبة والكراهة تكون رحمته»، ومتى وُجِدَتْ هذه العلامة في قلب العبد، دلَّت على أنَّ قلبه عامر بالرَّحْمَة، مفعم بالرَّأفة.